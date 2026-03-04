Anma törenleri oldu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş'ın kulübünün kurucuları kabirleri başında dualarla anıldı. Genel Sekreter Uğur Fora, Basın Sözcüsü Orhan Özalp, yönetim kurulu üyesi Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Zulal Gök ve sporcular, 123. kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle Mehmet Şamil Shaplı ve Hüseyin Bereket'i kabirleri başında dualarla andı. Onursal Başkan merhum Süleyman Seba'nın Akaretler'deki heykeli ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetli annesi Zübeyde Hanımın ikamet ettiği 76 numaralı ev de ziyaret edildi.

