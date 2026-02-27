İmha planı hazır

7 yeni transferin kadroya katılımıyla birlikte iyice güçlenen siyahbeyazlı takım Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisi başlattı. Başakşehir'i deplasmanda 90+7'de bulduğu golle 3-2 yenen Kartal kendi sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-0'lık skorla mağlup ederek gövde gösterisi yapmıştı. Ligde yarın Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi yolundaki bu önemli engeli aşarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

JOKER OYUNCU OLAİTAN

Siyah-beyazlı takımda tüm hesaplar 3 puan üzerine yapıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın galibiyet planını hazırladı. Geçen hafta Göztepe karşısında El Bilal Toure'nin yokluğunda sol kanatta oynayan Junior Olaitan, Körfez karşısında bu kez kart cezalısı kaptan Orkun'un görevini üstlenecek. Beninli yıldızın arkasında Asllani ve Ndidi oynayacak. Sağ kanatta Cerny, solda Cengiz oynayacak. Sakatlığı bulunan Emirhan'ın yokluğunda Agbadou'nun savunmadaki partneri Djalo olacak. İleri uçta Hyeon- Gyu Oh görev yapacak.

İKİ DİNAMİK ÖN LİBERO

Wilfried Ndidi ve Kristjan Asllani geçen hafta Göztepe'ye orta sahada üstünlük kurulmasında büyük pay sahibi olmuştu. Kaptan Orkun Kökçü arkasında oynayan iki dinamik ön libero sayesinde saha içinde özgür hale gelmiş ve ofansif becerisini ortaya çıkarmıştı. Kocaelispor karşısında bu iki oyuncunun önünde Olaitan yeteneklerini sergileyecek.

CENGİZ 2 MAÇ SONRA 11'E

Corendon Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder performansıyla beklentilerin uzağında kalmıştı. Başakşehir deplasmanında 4, Göztepe müsabakasında ise 14 dakika süre alan 28 yaşındaki yıldız, 2 maç aradan sonra ilk 11'e dönecek. Tecrübeli futbolcunun kritik maçlardaki oyunu, kulüpteki geleceği için belirleyici olacak.

AYDIN'LA 3'ÜNCÜ KEZ

Beşiktaş'ın Kocaelispor'la yapacağı maçı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Uyarcan ve Osman Bilir yapacak. Dördüncü hakem ise Reşat Coşkunses. 33 yaşındaki hakem, bu sezon 3'üncü kez siyah- beyazlıların maçında düdük çalacak. Beşiktaş, Aydın'ın görev yaptığı karşılaşmalarda Antalya'yı 3-1, Rize'yi 1-0 mağlup etmişti.

KÖRFEZ'E BİLENİYORLAR

Siyah-beyazlılar Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, şut çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.