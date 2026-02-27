CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş İmha planı hazır

İmha planı hazır

Başakşehir ve Göztepe’yi yenerek uçuşa geçen Kartal’da Sergen Yalçın cezalı Orkun’un görevini Olaitan’a verecek. Kanatlarda Cerny ve Cengiz forma giyecek. Oh yine en önemli gol silahı olacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
İmha planı hazır

7 yeni transferin kadroya katılımıyla birlikte iyice güçlenen siyahbeyazlı takım Trendyol Süper Lig'de galibiyet serisi başlattı. Başakşehir'i deplasmanda 90+7'de bulduğu golle 3-2 yenen Kartal kendi sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 4-0'lık skorla mağlup ederek gövde gösterisi yapmıştı. Ligde yarın Kocaelispor'la deplasmanda karşılaşacak siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi yolundaki bu önemli engeli aşarak 3'te 3 yapmayı hedefliyor.

JOKER OYUNCU OLAİTAN

Siyah-beyazlı takımda tüm hesaplar 3 puan üzerine yapıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın galibiyet planını hazırladı. Geçen hafta Göztepe karşısında El Bilal Toure'nin yokluğunda sol kanatta oynayan Junior Olaitan, Körfez karşısında bu kez kart cezalısı kaptan Orkun'un görevini üstlenecek. Beninli yıldızın arkasında Asllani ve Ndidi oynayacak. Sağ kanatta Cerny, solda Cengiz oynayacak. Sakatlığı bulunan Emirhan'ın yokluğunda Agbadou'nun savunmadaki partneri Djalo olacak. İleri uçta Hyeon- Gyu Oh görev yapacak.

İKİ DİNAMİK ÖN LİBERO

Wilfried Ndidi ve Kristjan Asllani geçen hafta Göztepe'ye orta sahada üstünlük kurulmasında büyük pay sahibi olmuştu. Kaptan Orkun Kökçü arkasında oynayan iki dinamik ön libero sayesinde saha içinde özgür hale gelmiş ve ofansif becerisini ortaya çıkarmıştı. Kocaelispor karşısında bu iki oyuncunun önünde Olaitan yeteneklerini sergileyecek.

CENGİZ 2 MAÇ SONRA 11'E

Corendon Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Cengiz Ünder performansıyla beklentilerin uzağında kalmıştı. Başakşehir deplasmanında 4, Göztepe müsabakasında ise 14 dakika süre alan 28 yaşındaki yıldız, 2 maç aradan sonra ilk 11'e dönecek. Tecrübeli futbolcunun kritik maçlardaki oyunu, kulüpteki geleceği için belirleyici olacak.

AYDIN'LA 3'ÜNCÜ KEZ

Beşiktaş'ın Kocaelispor'la yapacağı maçı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını İbrahim Uyarcan ve Osman Bilir yapacak. Dördüncü hakem ise Reşat Coşkunses. 33 yaşındaki hakem, bu sezon 3'üncü kez siyah- beyazlıların maçında düdük çalacak. Beşiktaş, Aydın'ın görev yaptığı karşılaşmalarda Antalya'yı 3-1, Rize'yi 1-0 mağlup etmişti.

KÖRFEZ'E BİLENİYORLAR

Siyah-beyazlılar Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, şut çalışmasının ardından taktiksel çift kale maçla sona erdi.

F.Bahçe B planını yaptı! Jackson olmazsa...
Osimhen maaşını neredeyse çıkardı!
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
Başkan Erdoğan KYK’lı gençlerle iftarda buluştu: Türkiye her alanda büyük atılım içinde
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif...
Fener'den Sörloth hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! F.Bahçe Avrupa'ya veda etti! 02:04
Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! Tedesco: Takımımla gurur duyuyorum! 02:04
Ülke puanımız güncellendi! Ülke puanımız güncellendi! 02:04
Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... Victor Osimhen için bomba iddia! Rekor teklif... 02:04
İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! İşte N. Forest-F.Bahçe maçının golleri! 02:04
Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı! Szymanski'den F.Bahçe ve Mourinho itirafı! 02:04
Daha Eski
Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" Liverpool efsanesinden flaş sözler! "G.Saray'ı yüzde 99 eleriz" 02:04
Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı Osimhen'den olay sözler! Gole sevinmeme sebebini açıkladı 02:04
Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler Nefes kesen maç dış basında! İşte o manşetler 02:04
G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu! 02:04
Hyeon-gyu Oh için imza günü düzenlendi Hyeon-gyu Oh için imza günü düzenlendi 02:03
Fırtına'da hazırlıklar tamam! Fırtına'da hazırlıklar tamam! 02:03