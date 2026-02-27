CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Geleceği tehlikede

Geleceği tehlikede

Sakatlığı nedeniyle 1.5-2 ay sahalardan uzak kalacak Malili golcü El Bilal Toure’nin sezon sonu opsiyonunun kullanılma ihtimali zayıflamaya başladı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Geleceği tehlikede

Sezon başında Atalanta'dan şarta bağlı satın alma opsiyonuyla renklere katılan El Bilal Toure'nin ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başakşehir maçında sakatlanan, sol uyluk arka adalesinde tendon yırtığı ve kanama tespit edilen 24 yaşındaki golcünün siyah-beyazlı kulüpteki geleceği tehlikeye girdi. Bonservisinin alınmasına kesin gözüyle bakılan Malili forvetin yaşadığı sakatlık, yönetimi ve teknik heyeti düşündürmeye başladı.

Toure'nin yeteneğinden şüphe duyulmasa da kabarık sakatlık geçmişi, siyah-beyazlı kurmayları geri adım atmaya itti. Raporlara göre yıldız oyuncu, en az 1.5-2 ay daha sahalardan uzak kalacak. Hatta sezonu kapatma ihtimalinin olduğu da ileri sürülüyor. Bu belirsizlik, ciddi bir yatırım yapılması planlanan bonservis sürecini risk haline getirdi. Beşiktaş yönetimi sezon sonuna kadar Toure'nin durumunu gözlemleyecek. Ancak satın alma opsiyonunun kullanılma ihtimali zayıf.

ŞARTA BAĞLI OPSİYON

Malili golcünün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor. El Bilal Toure sezon sonuna kadar 15 gol atarsa opsiyonu devreye girecek. Şu ana kadar Trendyol Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez ağları sallayan 24 yaşındaki oyuncunun toplam 6 golü bulunuyor. El Bilal Toure'nin satın alma opsiyonu ise 15 milyon euro.

84 MAÇ KAÇIRDI

Bu sezon sakatlık, ceza ve milli takım nedeniyle 4 maçta forma giyemeyen Malili forvet, önceki 4 sezonunda sakatlık dolayısıyla tam 84 maç kaçırdı. El Bilal Toure, 2023-24'te Atalanta'da ayak tarak kemiğindeki sakatlık nedeniyle 32, geçen sezon kiralık oynadığı Bundesliga ekibi Stuttgart'ta 28 müsabakada takımdaki yerini alamadı.


