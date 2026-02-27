Dolmabahçe’de Oh kuyruğu

Hyeon-gyu Oh, imza günü etkinliği kapsamında Beşiktaş taraftarıyla buluştu. Tüpraş Stadı'nda bulunan Kartal Yuvası'nın önünde soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluştu. Güney Koreli golcü 9 numaralı formasını imzaladı. Siyah-beyazlı futbolseverler, Oh'la fotoğraf çektirebilmek için adeta yarıştı.

KORE'DEN İSTANBUL UYARISI

Oh'a ülkesi Kore'den 'İstanbul uyarısı' geldi. Güney Kore basını, İstanbul'un dinamiklerinin Oh'un daha önce yaşadığı şehirlere hiç benzemediğine dikkat çekerek oyuncuyu bekleyen olası riskleri sıraladı. Koreli spor yorumcuları, Türkiye'de sosyal medya fenomenlerinin futbolcular üzerindeki etkisine vurgu yaptı. Özellikle "futbolcu avcısı" olarak nitelendirilen bazı sosyal medya fenomenlerinin, geçmişte birçok yabancı oyuncunun konsantrasyonunu bozduğu ve kariyerlerine zarar verdiği hatırlatıldı. Oh'un bu "parıltılı" dünyaya karşı mesafeli durması gerektiği belirtildi.