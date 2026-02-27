Beşiktaş'ta rota Japon 10 numara: Daichi Kamada!

Siyah-beyazlılar gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ara transferde 7 oyuncuyu gönderip 7 futbolcuya sözleşme imzalatan Beşiktaş için yaz dönemi de hareketli geçecek. Genk'ten renklere bağlanan Hyeon-Gyu Oh'tan müthiş verim alan Kartal, Uzak Doğu pazarına yönelmeye devam edecek. Yaz dönemi için gündeme gelen isim Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Daichi Kamada... Siyah-beyazlı kurmayların Japon 10 numara ile temasa geçtiği ve menajerine şartları sorduğu öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun mukavelesinin bitecek olması Beşiktaşlı yetkililerin elini güçlendiriyor.

3 BÜYÜK LİGDE OYNADI

Japon yıldız Avrupa'nın 3 büyük liginde de boy gösterdi. 2023'te Eintracht Frankfurt'taki performansıyla 27 milyon euro piyasa değerine ulaşan deneyimli oyuncu, Lazio'ya transfer oldu. İtalyan ekibinde 1 yıl forma giyen Japon yıldız, 2024 yazında ise Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ın yolunu tuttu.

2 ASİST YAPABİLDİ

Daichi Kamada bu sezon farklı kulvarlarda toplam 27 karşılaşmada forma giydi. Premier Lig'de 17 maçta süre alan Japon yıldız, tek asistini Aston Villa karşısında yaptı. Konferans Ligi'nde 6 müsabakada görev alan tecrübeli oyuncu 1 gol pası verdi. Bu sezon gol atamayan Kamada, 2 gole katkı sundu.