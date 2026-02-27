CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta rota Japon 10 numara: Daichi Kamada!

Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Daichi Kamada'yı yaz hedefi olarak belirledi. 29 yaşındaki Japon 10 numaranın Crystal Palace ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2026 Cuma 06:50
Siyah-beyazlılar gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Ara transferde 7 oyuncuyu gönderip 7 futbolcuya sözleşme imzalatan Beşiktaş için yaz dönemi de hareketli geçecek. Genk'ten renklere bağlanan Hyeon-Gyu Oh'tan müthiş verim alan Kartal, Uzak Doğu pazarına yönelmeye devam edecek. Yaz dönemi için gündeme gelen isim Crystal Palace ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Daichi Kamada... Siyah-beyazlı kurmayların Japon 10 numara ile temasa geçtiği ve menajerine şartları sorduğu öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcunun mukavelesinin bitecek olması Beşiktaşlı yetkililerin elini güçlendiriyor.

3 BÜYÜK LİGDE OYNADI

Japon yıldız Avrupa'nın 3 büyük liginde de boy gösterdi. 2023'te Eintracht Frankfurt'taki performansıyla 27 milyon euro piyasa değerine ulaşan deneyimli oyuncu, Lazio'ya transfer oldu. İtalyan ekibinde 1 yıl forma giyen Japon yıldız, 2024 yazında ise Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'ın yolunu tuttu.

2 ASİST YAPABİLDİ

Daichi Kamada bu sezon farklı kulvarlarda toplam 27 karşılaşmada forma giydi. Premier Lig'de 17 maçta süre alan Japon yıldız, tek asistini Aston Villa karşısında yaptı. Konferans Ligi'nde 6 müsabakada görev alan tecrübeli oyuncu 1 gol pası verdi. Bu sezon gol atamayan Kamada, 2 gole katkı sundu.

DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan KYK’lı gençlerle iftarda buluştu: Türkiye her alanda büyük atılım içinde
SON DAKİKA
