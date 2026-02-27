20 milyon TL gelir

Beşiktaş, Göztepe maçında önemli bir gelir elde etti. Tüpraş Stadı dolarken, Kartal Yuvası mağazaları müthiş bir ciroya imza attı. Statta bulunan mağazada yaklaşık 8.5 milyon TL'lik satış yapıldı. TFF'den alınan galibiyet primi ve diğer gelirler de eklendiğinde siyah- beyazlı kulübün toplam hasılatı 20 milyon lira seviyesine ulaştı.