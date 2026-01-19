Beşiktaş’tan Lukaku için nabız yoklaması! Detaylı rapor istendi

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transfer olasılığına karşı alternatiflerini belirlemeye başladı. Siyah-beyazlıların bu kapsamda Napoli'nin deneyimli golcüsü Romelu Lukaku'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

İtalyan ekibinde sakatlığı nedeniyle yaklaşık beş aydır forma giyemeyen 32 yaşındaki santrfor için Beşiktaş yönetiminin Serie A temsilcisinden kapsamlı bir sağlık ve performans raporu talep ettiği öğrenildi. Kulüp kaynaklarına göre, gelecek raporun ardından transferle ilgili somut adımların atılıp atılmayacağına karar verilecek.