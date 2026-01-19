CANLI SKOR ANA SAYFA
Abraham’ın ayrılık ihtimali üzerine forvet arayışlarını hızlandıran Beşiktaş’ın, Napoli forması giyen Romelu Lukaku için detaylı rapor istediği iddia edildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi 15:21
Beşiktaş’tan Lukaku için nabız yoklaması! Detaylı rapor istendi

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transfer olasılığına karşı alternatiflerini belirlemeye başladı. Siyah-beyazlıların bu kapsamda Napoli'nin deneyimli golcüsü Romelu Lukaku'yu gündemine aldığı öne sürüldü.

İtalyan ekibinde sakatlığı nedeniyle yaklaşık beş aydır forma giyemeyen 32 yaşındaki santrfor için Beşiktaş yönetiminin Serie A temsilcisinden kapsamlı bir sağlık ve performans raporu talep ettiği öğrenildi. Kulüp kaynaklarına göre, gelecek raporun ardından transferle ilgili somut adımların atılıp atılmayacağına karar verilecek.

