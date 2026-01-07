Paulista vedaya yakın

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Antalya kampına devam eden Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın deneyimli stoperi Gabriel Paulista'nın ayrılmayı düşündüğü ifade edildi. 36 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun ailevi sebepler nedeniyle ülkesine dönmek istediği vurgulandı. Yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetle durumunu paylaşan Gabriel Paulista'nın Brezilya'dan gelecek teklifleri kabul etmeye sıcak baktığı dile getirildi. Corinthians'ın Paulista ile yakından ilgilendiği belirtildi. Geçen sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli savunmacı, siyahbeyazlı formayla çıktığı 45 karşılaşmada 1 gol kaydedip, 3 kez de asist yaparak takımına katkı vermeye çalıştı.

SAVUNMA HATTI MECBUREN DEĞİŞİYOR

Ara transferde yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta defans hattının değişmesi bekleniyor. Sol bek Jurasek ve sağ bek Jonas Svensson, Antalya'daki kamp kadrosuna alınmadı. Felix Uduokhai de gözden çıkarıldı. Gabriel Paulista'nın da ayrılması durumundan geride sadece Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz kalacak