CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Paulista vedaya yakın

Paulista vedaya yakın

Kara Kartal'da Brezilyalı stoperin ayrılmayı planladığı kaydedildi. Paulista'nın ailevi nedenlerden dolayı ülkesine dönmek istediği ve bu durumu kulübe ilettiği bildirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paulista vedaya yakın

Antalya kampına devam eden Beşiktaş'ta önemli gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın deneyimli stoperi Gabriel Paulista'nın ayrılmayı düşündüğü ifade edildi. 36 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun ailevi sebepler nedeniyle ülkesine dönmek istediği vurgulandı. Yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyetle durumunu paylaşan Gabriel Paulista'nın Brezilya'dan gelecek teklifleri kabul etmeye sıcak baktığı dile getirildi. Corinthians'ın Paulista ile yakından ilgilendiği belirtildi. Geçen sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan tecrübeli savunmacı, siyahbeyazlı formayla çıktığı 45 karşılaşmada 1 gol kaydedip, 3 kez de asist yaparak takımına katkı vermeye çalıştı.

SAVUNMA HATTI MECBUREN DEĞİŞİYOR

Ara transferde yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta defans hattının değişmesi bekleniyor. Sol bek Jurasek ve sağ bek Jonas Svensson, Antalya'daki kamp kadrosuna alınmadı. Felix Uduokhai de gözden çıkarıldı. Gabriel Paulista'nın da ayrılması durumundan geride sadece Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz kalacak

Aslan dünya yıldızı için harekete geçti
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Kadın spiker Mehmet Akif Ersoy'un torbacısını açıkladı: "Veyis Ateş kokoreç (kokain) getirecek"
G.Saray'dan Pape Gueye bombası!
F.Bahçe'ye 18'lik yerli kanat!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nijerya'dan Osimhen için açıklama! Nijerya'dan Osimhen için açıklama! 01:13
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! 01:13
Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! Tedesco'dan G.Saray'ın talebine flaş yanıt! 01:13
Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! 01:13
Fenerbahçe Beko evinde galip! Fenerbahçe Beko evinde galip! 01:13
Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! Osimhen'e Nijerya'da tepkiler çığ gibi! 01:13
Daha Eski
Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! Nijerya basınından olay Osimhen iddiası! 01:13
Cimbom'a sürpriz 6 numara! Cimbom'a sürpriz 6 numara! 01:13
F.Bahçeli yıldıza dev talip! F.Bahçeli yıldıza dev talip! 01:13
Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! Metehan ve Mert Hakan için yeni karar! 01:13
Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... Beşiktaş'tan resmi açıklama! Mert Günok... 01:13
F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! F.Bahçe İrfan Can Kahveci için o takımla anlaştı! 01:13