Yüzde 50 ile oynuyorum

Beşiktaş'ın golcüsü Tammy Abraham sezonun ikinci yarısı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Performansıyla ilgili öz eleştiri yapan İngiliz forvet, "Les Ferdinand ile daha önce konuştum. Beni Beşiktaş'a gitmem konusunda cesaretlendirdi, çok destekledi. Takımın efsanelerinden biri olmak isterim. Elimden geleni yapacağım. Hala adaptasyon sürecindeyim. Herkese kendimi göstermek istiyorum. Hala en iyi halimde değilim, yüzde 50'yim" şeklinde konuştu.

ATMOSFERİMİZ ÇOK İYİ

Kamp çalışmalarını değerlendiren deneyimli forvet şöyle devam etti: "Atmosferimiz çok iyi. Takım şu anda mutlu. İşler iyi gidiyor. Lig arası tam da zamanında geldi, galibiyetlerle yılı bitirdik. Derbi galibiyetiyle seneyi kapattık. Yakaladığımız bu ivmeyi yeni yılda da devam ettirmeyi hedefliyoruz. Var olan kalitemizle neler yapabileceğimizi göstermek istiyoruz. Heyecanlı olmamız, bu heyecanı taşımamız lazım. Transferlerimiz de olacak, onlar da uyum sağlayacak. Daha iyi bütünleşeceğiz."

SERGEN HOCAYLA GÖRÜŞÜYORUZ

Tammy Abraham, teknik direktör Sergen Yalçın ile birebir görüşmeler yaptıklarını söyledi. 28 yaşındaki golcü, "Birbirimizi iyi anladık. Hocayı saha dışında da anlamak gerekir. O bizden, biz ondan hep en iyisini istiyoruz. Elimizden geleni yapıp bu sene takım olarak bir şeyler başarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

8

Son haftalarda form grafiğinde yükselme görülen Abraham, Süper Lig'de forma şansı bulduğu 17 maçta 7 gol, 1 asistle 8 gole direkt etki etti. İngiliz oyuncu siyah-beyazlı formayla toplam 24 karşılaşmada takımına 12 gol, 3 asistlik katkıda bulundu.

FENERBAHÇE DERBİSİ UNUTULMAZDI

İngiliz yıldız, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda 2-1'lik skorla zaferle ayrıldığı Fenerbahçe derbisine de değinerek şöyle konuştu: "Fenerbahçe maçı unutulmazdı. Hem attığımız hem yediğimiz gollerde katkım olmuştu. Uzun bir altı ayın sonunda kendimizi göstermemiz gereken bir maçtı. Fenerbahçe çok iyi takım ama biz hiç kaybedecek gibi değildik. Maç sonu sevincimizi de görmüşsünüzdür."

TÜRK MUTFAĞINI SEVİYORUM

Tammy Abraham Türk mutfağını sevdiğini söyledi. Tecrübeli forvet, "Tek bir Türk yemeği seçmek zor, hepsini seviyorum. Birini seçmek çok zor. İngiltere'den gelen bir insan için, İngiliz mutfağı daha güzel değil. İnsanın formunu koruması çok zor oluyor. Ben ve ailem Türk mutfağını çok seviyoruz" diye konuştu.