CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Djiku sürprizi! Süper Lig'e dönmek istiyor

Beşiktaş'tan Djiku sürprizi! Süper Lig'e dönmek istiyor

Beşiktaş ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlılar, bu doğrultuda Spartak Moskova’da oynayan Fenerbahçe’nin eski stoperi Alexander Djiku’yu transfer etmeyi düşünüyor. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 Cumartesi 06:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Djiku sürprizi! Süper Lig'e dönmek istiyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar defans hattına takviye için planlarını hazırladı. Kartal'da stoper transferinde ilk aday Alexander Djiku oldu. Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya'nın Spartak Moskova takımına giden Ganalı stoperin Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı kaydedildi. Djiku'nun İstanbul'u çok sevdiği ve Beşiktaş'ta oynama fikrine yakın olduğu aktarıldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da deneyimli futbolcuyu beğendiği bildirildi.

12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Sezon başında gittiği Spartak Moskova'ya giden 31 yaşındaki Djiku'nun 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2027'ye kadar kontratı bulunuyor. Spartak Moskova'da bu sezon 12 resmi maçta forma giyen tecrübeli savunmacı, 822 dakika süre aldı. Ancak Djiku'nun Beşiktaş'ı yakından tanıması ve Türkiye'de mutlu olmasından dolayı geri dönmek istediği vurgulandı. Fenerbahçe'de 2023-24 ve 2024-25 sezonlarında 75 resmi karşılaşmaya çıkan Ganalı futbolcu toplamda 4 gol atarken, 2 de asist yaptı.

AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NDA YOK

Siyah-beyazlıların transfer gündemindeki Alexander Djiku'da Afrika Uluslar Kupası şansı dikkat çekiyor. 21 Aralık'ta başlayacak turnuvada Gana Milli Takımı yer almadığı için Djiku'nun transferinde herhangi bir gecikme yaşanmayacak. 31 yaşındaki stoper transfer olması halinde hızlıca takıma katılabilecek ve gecikme olmayacak.

STOPERDE İLK SIRADA GELİYOR

Ocak ayı transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir stoper takviyesi yapacak olan Beşiktaş, Alexander Djiku'yu listenin ilk sırasına yazdı. Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın da yakından tanıdığı Ganalı stoper, ilk hedeflerden biri olarak ön plana çıkıyor.

F.Bahçe'de Sörloth heyecanı! Önümüzdeki hafta...
Buruk'tan penaltı isyanı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Güneş'i Özge Yağız anlattı: Rutinlerine daha bağlı bir insana dönüştüm
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlık ve kurumlara önemli atamalar Resmi Gazete'de
Tedesco'dan flaş stoper kararı! İşte F.Bahçe'nin 11'i
Samsunspor'dan Yunus Akgün paylaşımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan penaltı isyanı! Buruk'tan penaltı isyanı! 00:53
F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! F.Bahçe'den TFF'ye çağrı! 00:53
Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! Bir paylaşım da Beşiktaş'tan! 00:53
G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! G.Saray'dan kırmızı kart paylaşımı! 00:53
RAMS Park'ta penaltı itirazları! RAMS Park'ta penaltı itirazları! 00:53
Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu Aslan uzatmalarda kazandı! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:53
Daha Eski
Lider evinde son nefeste! Lider evinde son nefeste! 00:53
İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz! 00:53
G.Saray’da Lemina şoku! G.Saray’da Lemina şoku! 00:53
Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası'nda gruplar belli oldu! 00:53
UEFA'dan Duran'a şok ceza! UEFA'dan Duran'a şok ceza! 00:53
G.Saray'dan Salah bombası! G.Saray'dan Salah bombası! 00:53