Beşiktaş'ta Jota Silva: Bu takımda herkes çok önemli!

Beşiktaş'ın Antalya'da aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından karşılaşmada gol atma başarısı gösteren Jota Silva, değerlendirmelerde bulundu. İşte futbolcunun açıklamalarındna öne çıkanlar...

"DAHA İYİYE GİTMEK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ"

"Bence maça çok iyi başladık. İlk yarı çok iyiydik. Golü erken bulduk. Hemen ardından ikinci golü attık. İlk yarının sonlarına doğru geri çekildik, düştük oyundan. Buna rağmen rakibe fırsat vermedik. İkinci yarının başında oyundan kopuktuk. Kendi kendimize rakibe fırsat verdik ve golü atmalarına izin verdik. Bunu düzeltmeliyiz takım olarak. Bizim sürekli topa sahip olmamız lazım, topun bizde kalması lazım. Sabırlı şekilde topu döndürüp, oyunu domine edip doğru zamanda doğru şansları yakalamalıyız. Sezon boyunca yapmamız gereken şey bu. Bir süredir 3 puan alamıyorduk, iyi iş çıkardık. Daha iyiye gitmek için çalışmalıyız."

"BU TAKIMDA HERKES ÇOK ÖNEMLİ"

"Cerny çok iyi maç çıkardı. Çok iyi asist yaptı bana. Ben sadece topu alıp kolayca bitirdim. Milot da çok iyi girdi oyuna. Hızlı ve iyi bir oyuncu. Kartal da iyi katkı verdi. Giren herkes katkı verdi. Hepimiz beraberiz, hep birlikteyiz, beraber yemekler yiyoruz. İyi bir grup oluyoruz. Herkes çok önemli bu takımda. Bugün her oynayan oyuncu çok fazla katkı vermesi, iyi şeyler getirmesi sahaya. Kazanmak önemli ve böyle devam etmek istiyoruz."