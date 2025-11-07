CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta beklenen ayrılıklar yolda! Sözleşmeleri sezon sonunda bitse de...

Beşiktaş'ta beklenen ayrılıklar yolda! Sözleşmeleri sezon sonunda bitse de...

Beşiktaş, ligde bu sezon da hayal kırıklığı yaşarken ocak ayında radikal kararlar almaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekibin sözleşmeleri sezon sonunda bitecek iki isimle ayrılık sürecini hızlandırarak ara transferde vedalaşmayı planladığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2025 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta beklenen ayrılıklar yolda! Sözleşmeleri sezon sonunda bitse de...

Bu sezon da ligde aradığını bulamayan Beşiktaş'ta ocak ayında taşlar yerinden oynayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, kadroyu doğru bir yapıya kavuşturmak adına 2-3 transfer dönemine ihtiyaçları olduğunu belirtirken bu doğrultuda ilk hamlenin çok yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor. Kadrosunda 12 yabancı bulunan siyah-beyazlılar, kontenjan problemi nedeniyle bazı futbolcularla vedalaşacak. Sabah'ın haberine göre, aksiyon alınacak ilk iki ismin sağ bek Jonas Svensson ve sol bek David Jurasek olduğu belirtildi. Svensson'un sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Jurasek'in de isteğe bağlı opsiyonlu kiralama mukavelesi bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, teknik ekibin raporu doğrultusunda, bu oyuncularla ocak ayında yolları ayırmanın planını yapıyor. Svensson ve Jurasek'in menajerlerine gerekli bildirimin önümüzdeki günlerde yapılacağı gelen bilgiler arasında.

F.Bahçe'den Mateta için dev teklif!
