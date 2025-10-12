CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan Emre Mor transferine veto! Sebebi dikkat çekti

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan Emre Mor transferine veto! Sebebi dikkat çekti

Beşiktaş'a devre arası için Fenerbahçe'den Emre Mor önerildi, ancak teknik direktör Sergen Yalçın transferi reddetti. Yalçın'ın, "Yetenekli ama özel hayatı performansını etkiliyor" dediği öğrenildi. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 10:46
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan Emre Mor transferine veto! Sebebi dikkat çekti

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir isim önerildi. Siyah-beyazlı kulübün gündemine, Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki Emre Mor geldi.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan Emre Mor transferine veto! Sebebi dikkat çekti

Eyüpspor'daki kiralık döneminin ardından Fenerbahçe'ye dönen yıldız oyuncu için teknik heyetin raporu doğrultusunda bir süredir takımla idmanlara çıkmama kararı verilmişti. Domenico Tedesco'nun göreve başlamasıyla birlikte yeniden antrenmanlara dönmesi beklenen Emre Mor, bu süreçte Beşiktaş'a transfer olma isteğini menajerleri aracılığıyla iletti.

BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan Emre Mor transferine veto! Sebebi dikkat çekti

Ancak Türkiye gazetesinde yer alan habere göre siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, bu transferi kesin bir dille veto etti. Yalçın'ın, yetenekli futbolcunun saha dışındaki yaşam tarzının performansını olumsuz etkilediğini belirterek, "Bir oyuncu sahada yeteneklerini gösterebiliyorsa özel hayatı problem değildir. Ancak Emre Mor bunu yapamıyor" dediği öğrenildi.

F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu!
İspanya’da Arda Güler manşetlerde!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
Son dakika! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine katılacak
Yönetimden prim hamlesi! Hedefteki 3 maç...
"Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanya’da Arda Güler manşetlerde! İspanya’da Arda Güler manşetlerde! 10:24
San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman? San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman? 10:19
Danimarka-Yunanistan maçı detayları! Danimarka-Yunanistan maçı detayları! 09:50
İşte Tedesco’nun ilk transfer hedefi! İşte Tedesco’nun ilk transfer hedefi! 09:48
"Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!" "Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!" 09:33
İskoçya-Belarus maçı ne zaman? İskoçya-Belarus maçı ne zaman? 09:28
Daha Eski
"Bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik" "Bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik" 08:35
Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar 08:26
Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! 01:12
Sofya'da farklı kazandık! Sofya'da farklı kazandık! 01:11
İşte grubumuzda güncel puan durumu! İşte grubumuzda güncel puan durumu! 01:11
Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... 01:11