BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan Emre Mor transferine veto! Sebebi dikkat çekti

Eyüpspor'daki kiralık döneminin ardından Fenerbahçe'ye dönen yıldız oyuncu için teknik heyetin raporu doğrultusunda bir süredir takımla idmanlara çıkmama kararı verilmişti. Domenico Tedesco'nun göreve başlamasıyla birlikte yeniden antrenmanlara dönmesi beklenen Emre Mor, bu süreçte Beşiktaş'a transfer olma isteğini menajerleri aracılığıyla iletti.
Ancak Türkiye gazetesinde yer alan habere göre siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, bu transferi kesin bir dille veto etti. Yalçın'ın, yetenekli futbolcunun saha dışındaki yaşam tarzının performansını olumsuz etkilediğini belirterek, "Bir oyuncu sahada yeteneklerini gösterebiliyorsa özel hayatı problem değildir. Ancak Emre Mor bunu yapamıyor" dediği öğrenildi.
