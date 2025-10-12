BEŞİKTAŞ HABERİ - Sergen Yalçın’dan Emre Mor transferine veto! Sebebi dikkat çekti

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir isim önerildi. Siyah-beyazlı kulübün gündemine, Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki Emre Mor geldi.