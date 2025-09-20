CANLI SKOR ANA SAYFA
Beşiktaş Abraham golü unuttu

Abraham golü unuttu

Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tammy Abraham, golü unuttu. Avrupa Ligi Elemeleri'ndeki 2 maçta 1, Konferans Ligi Elemeleri'ndeki 4 karşılaşmada da 4 kez ağları havalandıran İngiliz santrfor, Süper Lig'de ise gol kısırlığı yaşıyor. Ligin ilk haftasındaki Eyüpspor maçında fileleri sarsan Abraham, sonraki üç mücadelede ise golle buluşamadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
