Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tammy Abraham, golü unuttu. Avrupa Ligi Elemeleri'ndeki 2 maçta 1, Konferans Ligi Elemeleri'ndeki 4 karşılaşmada da 4 kez ağları havalandıran İngiliz santrfor, Süper Lig'de ise gol kısırlığı yaşıyor. Ligin ilk haftasındaki Eyüpspor maçında fileleri sarsan Abraham, sonraki üç mücadelede ise golle buluşamadı.
Beşiktaş'ın sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Tammy Abraham, golü unuttu. Avrupa Ligi Elemeleri'ndeki 2 maçta 1, Konferans Ligi Elemeleri'ndeki 4 karşılaşmada da 4 kez ağları havalandıran İngiliz santrfor, Süper Lig'de ise gol kısırlığı yaşıyor. Ligin ilk haftasındaki Eyüpspor maçında fileleri sarsan Abraham, sonraki üç mücadelede ise golle buluşamadı.