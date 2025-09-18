Hesap 85 milyon

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında transferler, ayrılıklar, imzalar, Solskjaer, TFF ve gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçen sezonun borçlarının yanı sıra uzun süredir devam eden birçok dosyayı kapattıklarını kaydeden Adalı, "Bu kadro neredeyse sıfırdan kuruldu. Oyuncularla uzun uzun pazarlıklar ve müzakereler ettik. Bu doğrultuda da bu sezon başı tam 25 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Kriterlerimize uyduğunu düşündüğümüz tam 12 yeni oyuncuyla anlaştık" dedi. Başkan Adalı şöyle konuştu:

SERGEN HOCA ISTEDI ALDIK

Masuaku'nun yüksek maaş ve 2 yıllık sözleşme talepleri nedeniyle yollarını ayırarak, yerine Çek milli oyuncusu 25 yaşındaki Jurasek'i kiralık olarak transfer ettik. Kiralama bedelsiz ve satın alma opsiyonu kulübün tercihine bağlı. Ayrıca, Rıdvan Yılmaz kadroya eklendi ve sağ bek rotasyonu için iki transfer girişimi ise kulübün çıkarlarını koruma amacıyla iptal edildi. Yolların ayrıldığı Amir, Al-Musrati, Onana, Kerem Atakan, Bahtiyar, Chamberlain, Muçi ve Joao Mario'nun bugüne kadarki toplam maliyetleri 85 milyon euro. Maaş hariç bu bedel 40 milyon euro'dur.

CENGİZ ÜNDER'DE ISRARCI OLDU

Transferde Beşiktaş, özellikle kanat oyuncularına odaklandı. Solksjaer ve Sergen Hoca, 5 kanat oyuncusu, defans ve orta saha için transfer istedi. Sol açık konusunda Sergen Hoca ile fikir ayrılığı yaşansa da orta yol bulundu. İlk olarak taraftarın istediği Cerny kadroya katıldı; uzun süren pazarlıklar sonrası transfer gerçekleşti. Ardından Sergen Hoca'nın ısrarıyla Cengiz alındı. Cengiz, ilk maçında kadro derinliğine ve maç çözümüne katkı sağladı.

Toure ve Abraham tercihi

23 yaşındaki Malili golcü Toure'nin 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun, oyuncunun 15 gol atması halinde devreye gireceğini, ardından 40 milyon euro'luk çıkış maddesi bulunduğunu belirtti. 27 yaşındaki İngiliz golcü Abraham'ın ise 30 milyon euro'luk çıkış maddesi olduğunu ve başarılı performansıyla kulübe bonservis kazandırabilecek bir oyuncu olduğunu ifade etti. Adalı, santrfor pozisyonunda yapılan değişiklikle 35 yaşındaki İmmobile'ın yerine genç oyuncular Toure ve Abraham'ın tercih edildiğini vurguladı.

Gedson gitmek istedi

Gedson transferi, oyuncunun ayrılmak istemesiyle gerçekleşti. Rusya'dan aldığı yüksek maaş teklifi bu kararında önemli rol oynadı. Aslında kış döneminde de bir teklif almıştı. Ancak bu süreçte üç farklı kulüp işin içinde olduğu için oldukça zorlu geçti. S. Moskova'ya 26 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro da şarta bağlı bonuslar olmak üzere satışını yaptık. Hatırlatmak isterim ki, bu Beşiktaş tarihinin en yüksek rakamlı oyuncu satışıdır. Gedson yerine de camiamızı, taraftarımızı belki de en çok mutlu eden oyuncu transferini yaptık" dedi.

UEFA'dan ceza aldık

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, UEFA'dan kulübe verilen 900 bin euro'luk cezanın, önceki yönetimin limit aşımı transferleri ve evrak hatalarından kaynaklandığını açıkladı. Ceza geçen sezonun yanlışlarından dolayı geldi ve başka sorun bulunmuyor. Sosyal medyada "büyük ceza geliyor" iddialarının algı operasyonu olduğunu, mevcut yönetimin yanlış bir şey yapmadığını belirtti.

Yeni koordinatör Reçber

Başkan Serdal Adalı, Futbol A Takımı Genel Koordinatörlüğü görevine Serkan Reçber'in getirildiğini duyurdu. Adalı, yaptığı açıklamada, "Serkan Reçber ile Futbol A Takımı Genel Koordinatörü olarak anlaşmaya vardık. Kendisi, bugüne kadar Ümraniye'de yürüttüğüm görevleri üstlenecek. Teknik heyetimiz, takımımız ve yönetim arasında bir köprü vazifesi görerek, kulübümüzün başarısı için önemli bir rol oynayacak. Önder Özen hoca ile 2-3 defa çok ciddi şekilde konuştuk ama olmadı. İnşaallah başka dönemde olur Önder hoca.

Orkun beklentileri yükseltti

Gedson'un yerine Orkun Kökçü'yü aldık. Orkun, kendi mevkisinin Avrupa'nın en önemli oyuncularından biri, 24 yaşında. Orkun transferi, camiamızın taraftarımızın beklentiyi yükseltmesine neden oldu. Bu transferden sonra camia içinde farklı bir hava oldu, beklentiler büyüdü. Taraftarımızın bu şekilde mutlu olması da beni diğer transferler için ayrı motive etti. Beklenti büyüyünce, beğeni standartları değişiverdi. Beşiktaşlılar yıllardır alıştıkları sıradanlıktan sıyrıldı. En iyisine sonuna kadar layıklar. Camiamızı karıştırmak için hazır kıta bekleyenler bu durumu kullanmaya başladılar.

En iyi tasarrufu yaptık

Amir'i Hull'a 700 bin euro'ya kiraladık, maaşını biz ödeyeceğiz. Musrati ile 2 milyon euro kiralama, 7 milyon euro opsiyona anlaştık; oyuncunun 2.6 olan maaşını biz ödeyeceğiz. Yaklaşık 5 milyon euro'ya transfer edilen Onana için Genoa'dan 500 bin euro kiralama ücreti aldık, 1.5 milyon euro maaşını yine biz ödeyeceğiz. Mario'yu AEK'ye kiralarken 2.7 milyon euro Muçi, 1 milyon euro kiralama 8.5 milyon euro opsiyon karşılığında Trabzon'a gitti, maaşını Trabzon ödeyecek. İki sene önce 5.5 milyon euro'ya alınan, İdmanda bile göremediğim Bahtiyar 2.5 milyon karşılığı gitti. Kerem, Sivas'a gitti. Chamberlain'in maaşının da 1.5 milyonunu kurtarabildik. Olabilecek en iyi tasarrufu yaptık. Hepsinin yolları açık olsun."

Ndidi orta sahaya güç kattı

Orkun Kökçü transferinin yanı sıra orta sahayı 28 yaşındaki Ndidi ile güçlendirdik. Yıllardır Premier Lig'de ilk 11 oynamış oyuncu. Orta sahada Demir Ege ve Kartal Kayra'ya inandık. Kendileriyle 3 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Orta sahada kadro genişliği için bir oyuncu daha istemiştik ama çeşitli nedenlerle olmadı. Devre arasında tekrar değerlendirme yapacağız.

Geçmişte yanlış işler yapıldı

Geçtiğimiz sezonlarda ne kadar yanlış işler yapıldığını, Beşiktaş'ın halen geçmişin yükleriyle nasıl mücadele ettiğini transfer edilen ancak karşılığı alınamayan oyuncuların toplam maliyetine bakarak çok daha net anlayabilirsiniz. Bu takımın hala eksikleri var, farkındayız. Ancak zaman içerisindeçok daha iyi bir Beşiktaş göreceğiz. Bunun için aralıksız çalııyoruz.

Bahtiyar 2.5 milyona gitti

Amir 700 bin euro'ya Hull'a, Musrati 2 milyon euro kiralama ve 7 milyon euro opsiyona, Jean Onana 5 milyon euro'luk bedelle Genoa'ya (500 bin euro kiralama geliri), Muçi 1 milyon euro kiralama ve 8.5 milyon euro opsiyona Trabzonspor'a kiralandı. Mario AEK'ye giderken maaşlarının bir kısmı (Amir, Musrati, Onana ve Mario için toplam 5.8 milyon euro) Beşiktaş tarafından ödenecek; sadece Muçi'nin maaşı Trabzon'un. Bahtiyar 2.5 milyon euro'ya satıldı, Kerem Atakan Sivasspor'a gitti, Chamberlain'in maaşından 1.5 milyon euro tasarruf edildi.

Arroyo'dan kar ettik

Arroyo için bugüne kadar cebimizden bonservis, menajer ücreti ve imza parası olmak üzere yaklaşık 1 milyon 750 bin euro para çıkmıştır. Göndermek için üzerine ayrıca para falan vermiş değiliz. Bonservisinin bizde olan payı için tam 8 milyon euro karşılığında yollarımızı ayırdık. İlave olarak 500 bin euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay maddeleri var. Amacımız başkaydı ama tutmayan bir transferde dahi 2 milyon avronun üzerinde bir kar elde ederek yollarımızı ayırmış olduk. Ricardo da kiraya gitti. Sezon içinde durumuna bakacağız.

Djalo önemli transfer

Stoper bölgesinde önemli bir transfer yaptık. Lille, Juventus, Porto'da oynamış 25 yaşındaki Djalo'yu aldık. Oyuncu ilk günden itibaren listemizde olmasına rağmen, biz doğru zamanı bekledik. Uygun bonservis bedeliyle renklerimize bağladık. Tayyip Talha ve Emrecan Uzunhan ayrıldı.

Sancho gelmek istemedi

Bazı şeyler sadece parayı vermekle olmuyor. Oyuncuların kariyer planlamaları, oynamak istedikleri ülke gibi konuları aşamayabiliyorsunuz. Sancho Türkiye'ye gelmek istemedi ve bu nedenle transfer gerçekleşmedi. Biz Sancho'nun istediği ücreti kabul ettik ve kulübü Manchester United ile görüşmelerde belli bir aşamaya geldik ancak oyuncunun kariyerine Türkiye'de devam etmek istememesi nedeniyle transfer sonuçsuz kaldı.

TFF ve MHK ile görüştük

MHK ve PFDK'ye seslenmek istiyorum. Sizlerin bir numaralı görevi ülke futbolundakai adalettir. Her düdüğün her stadyumda aynı standartta çalınmasıdır. Tüm uygulamalarınızda her renge, her takıma eşit şekilde davranmaktır. Geçtiğimiz günlerde TFF'ye bizzat giderek TFF ve MHK başkanına yüz yüze ilettik. , 9 aylık başkanlık dönemimin 6 ayını cezalı geçirdim. Geçtiğimiz sezonda maalesef 3 takımın taraftarının sinir uçlarıyla oynandığını kendilerine ilettim. Beşiktaş, Rizespor, Trabzonspor... Bu camiaların sinir uçlarıyla oynamayın.