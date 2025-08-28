CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş 0-1 Lausanne-Sport (MAÇ SONUCU ÖZET) | Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı!

Beşiktaş 0-1 Lausanne-Sport (MAÇ SONUCU ÖZET) | Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı!

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş, 1-1'in rövanşında İsviçre ekibi Lausanne-Sport'a sahasında 1-0 mağlup oldu ve Avrupa kupalarından elendi. İşte maçın detayları...

Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2025 Perşembe 21:59
Beşiktaş 0-1 Lausanne-Sport (MAÇ SONUCU ÖZET) | Beşiktaş'ta Avrupa defteri kapandı!

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off rövanş maçında İsviçre temsilcisi Lausanne Sport ile kozlarını paylaştı.

İlk maçı 1-1 sona eren turda siyah beyazlılar ikinci maçı 1-0 kaybetti ve Avrupa kupalarına veda etti.

Lausanne Sport'un galibiyet golü 45+1. dakikada Oyedeji'den geldi.

TAYLAN BULUT İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın Alman ekibi Schalke 04'ten transfer ettiği Taylan Bulut, Lausanne karşısında ilk kez 11'de şans buldu.

19 yaşındaki kanat oyuncusu, siyah-beyazlı formayla ligde ikas Eyüpspor'a ve Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Lausanne'a karşı sonradan oyuna girdi.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, genç futbolcuyu taraftarı önünde ilk kez 11'de görevlendirdi.

MERT GÜNOK İLE SVENSSON İLK 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ta Mert Günok ile Jonas Svensson, yeniden formasına kavuştu.

Lausanne ile deplasmanda oynanan ilk maçta sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan iki futbolcu, iyileşerek yeniden 11'e döndü.

Norveçli teknik adam, İsviçre takımı karşısında kalede Mert Günok'a, sağ bekte ise Jonas Svensson'a şans verdi.

AMIR, MUSRATI VE ARROYO KADRODA YOK

Beşiktaş'ta Lausanne karşısında üç futbolcu kadroda yer almadı.

Takımdan ayrılacağı iddia edilen Amir Hadziahmetovic ve Moatasem Al-Musrati'nin yanı sıra Keny Arroyo da müsabaka kadrosunda bulunmuyor.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, karşılaşmadan önce yaptığı açıklamada Arroyo ile ilgili, "Saha içinde ve saha dışında Beşiktaş'ın standartları vardır. Herkesin buna uyum sağlaması gerekiyor. Oyuncular doğru karar vermiyorsa takımın iyiliği için bazı kararlar almak zorunda kalırız. Benim ve kulübüm açısından bu kararın alınması disiplin açısından alınmış bir karardır." ifadelerini kullandı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beşiktaş-Lausanne maçını tribünden izledi.

Mücadele öncesi Tüpraş Stadı'na gelen Bakan Bak, play-off turu rövanş karşılaşmasını tribünden takip etti.

Öte yandan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da müsabakayı tribünden izledi.

