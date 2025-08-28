Dolmabahçe'de 'İstifa' sesleri! Beşiktaş Teknik Direktörü Solskjaer'e şok protesto

Beşiktaş, UEFA Konferas Ligi play-off turu rövanş maçında Lausanne'ye 1-0 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti.
DOLMABAHÇE'DE İSTİFA SESLERİ
Maçın ardından siyah beyazlı taraftarlar Ole Gunnar Solskjaer'i istifaya davet etti.
TARAFTARDAN TEPKİ
Siyah-beyazlı taraftarlar da karşılaşmanın ikinci yarısında oyuncularına tepki gösterdi. Geride olunan süreçte rakibin topa daha çok sahip olmasıyla birlikte Beşiktaşlı taraftarlar oyuncularını ıslıklarla protesto etti. Siyah-beyazlı taraftarların karşılaşmanın son anlarında topa daha çok sahip olan Lausanne'ı alkışlamaları da dikkatlerden kaçmadı.
