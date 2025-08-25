Kaleye sürpriz isim Altay Bayındır

Sol kanat, stoper ve santrfor mevkileri için arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, sürpriz bir transfer gündemiyle dikkat çekiyor. Teknik Direktör Solskjaer, kaleci Mert Günok'a alternatif olarak yeni bir file bekçisi transfer edilmesi gerektiğini düşünüyor ve bu konuda Başkan Serdal Adalı ile fikir birliğine vardı. Norveçli çalıştırıcının listesinin başında ise Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Altay Bayındır yer alıyor.
