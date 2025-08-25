BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sterling'den transfere yeşil ışık!

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Beşiktaş, Chelsea'nin yıldız oyuncusu Raheem Sterling'i kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in bu transfere büyük önem verdiği öğrenildi. Siyahbeyazlılar, başlangıçta kiralık seçeneğini değerlendirse de Chelsea'nin buna sıcak bakmaması üzerine plan değiştirdi. Serdar Adalı yönetimindeki kulüp, 30 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle almak için 10 milyon euro'luk teklif sundu. Sterling'in, Beşiktaş ile 2+1 yıllık sözleşmeye olumlu yaklaştığı belirtildi.

DORTMUND KANCASI

Öte yandan siyah-beyazlılar, Manchester United'dan ayrılması beklenen Jadon Sancho için de harekete geçti. Sky Sports'un haberine göre, siyah-beyazlılar, 25 yaşındaki kanat oyuncusunu kiralık olarak transfer etmeyi hedefliyor. Sancho için Beşiktaş ve Borussia Dortmund arasında çekişme yaşanıyor. Beşiktaş kanat hattını güçlendirmeyi amaçlarken, Dortmund'un eski oyuncusunu geri almak istediği ifade edildi. İki büyük kulüp tecrübeli oyuncunun vereceği kararı bekliyor.