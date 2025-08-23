TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Raheem Sterling hamlesi! Heyet gönderilecek

aspor.com.tr editörü Yağız Demirtaş'ın İngiliz basını CaughtOffside'dan derlediği habere göre Beşiktaş, Chelsea'nin tecrübeli oyuncusu Raheem Sterling için en ciddi ilgiyi gösteren kulüp oldu. Napoli'nin de gündeminde olan yıldız futbolcu için siyah-beyazlılar kısa süre içinde Londra'ya bir heyet göndermeyi planlıyor.

Sterling'in kişisel tercihi ise İngiltere'de, özellikle de Londra'da kalmaktan yana. Bu nedenle Fulham ve West Ham da gelişmeleri yakından takip ediyor. Ancak şu an için en ileri seviyede temas kuran kulüp Beşiktaş.

Chelsea'nin Sterling için yaklaşık 20 milyon sterlin talep ettiği belirtiliyor. Buna rağmen kulüplerin bu rakamın altında bir anlaşma arayışında olduğu ifade ediliyor. Napoli'nin ise oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralama seçeneğine daha sıcak baktığı kaydedildi.

