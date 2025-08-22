BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayfur Bingöl Kocaelispor'a transfer oldu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Siyah-beyazlılarda son olarak Tayfur Bingöl'ün yeni adresi belli oldu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada futbolcunun Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'a transfer olduğu açıklandı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl'ün nihai transferi hususunda Kocaelispor'la anlaşmaya varılmıştır.
Tayfur Bingöl'e kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.