Ziraat Türkiye Kupası
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayfur Bingöl Kocaelispor'a transfer oldu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak Tayfur Bingöl'ün yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 17:01 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 17:07
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Tayfur Bingöl Kocaelispor'a transfer oldu!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda son olarak Tayfur Bingöl'ün yeni adresi belli oldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada futbolcunun Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'a transfer olduğu açıklandı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcumuz Tayfur Bingöl'ün nihai transferi hususunda Kocaelispor'la anlaşmaya varılmıştır.

Tayfur Bingöl'e kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

