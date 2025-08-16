CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu harekatı! Serdal Adalı devreye girdi

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu harekatı! Serdal Adalı devreye girdi

Sarı-lacivertliler, Kerem Aktürkoğlu transferini şimdilik askıya alınca devreye Başkan Serdal Adalı girdi. Adalı, Benfica kafilesi ile İstanbul’a gelecek olan milli yıldız ile görüşüp el sıkışmayı planlıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu harekatı! Serdal Adalı devreye girdi

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferini askıya almasıyla birlikte harekete geçti. Kerem Aktürkoğlu, Salı günü Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçı için Benfica kafilesiyle birlikte İstanbul'a gelecek. Yönetimin Benfica yetkilileri ile bir görüşme yapması bekleniyor. Siyah beyazlılar, bu transferle hem kanat oyuncusu eksikliğini gidermeyi hem de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atarak sezona yüksek moralle başlamayı hedefliyor.

İBRE KARTAL'A DÖNEBİLİR

Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için 25 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmış, ancak son anda bu rakamı 18 milyon euro'ya düşürmeye çalışmıştı. Bu durum, iki kulüp arasında gerginliğe yol açarken, transfer de askıya alınmıştı. Portekiz basının önde gelen yayın organlarından Record, Benfica'nın yıldız oyuncu için 25 milyon euro bonservis bedelinde ısrarcı olduğunu ve Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a Beşiktaş için dönebileceğini yazdı.

16

Benfica'da 54 maça çıkan Kerem bu periyotta 16 gol, 13 asist üretti.

Ederson adım adım G.Saray'a! İmza an meselesi
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor
DİĞER
Taylor Swift’e büyük şok! Yapay zekanın ürettiği görüntüler olay yarattı
Rezan Epözdemir ve Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
Zinchenko transferini Mourinho bitirecek!
G.Saray evinde F. Karagümrük'ü yendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor’a yeni sponsor Kayserispor’a yeni sponsor 01:15
Avrupa Bisiklet Başkenti Konya Avrupa Bisiklet Başkenti Konya 01:14
Nordi Mukiele Sunderland yolcusu Nordi Mukiele Sunderland yolcusu 01:13
Craiova maçına Arnavut Xhaja Craiova maçına Arnavut Xhaja 01:11
Berke’nin yerine sambacı Felipe Berke’nin yerine sambacı Felipe 01:11
Romulo’dan rekor imza Romulo’dan rekor imza 01:09
Daha Eski
Buruk: Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum! Buruk: Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum! 01:08
G.Saray evinde F. Karagümrük'ü yendi! G.Saray evinde F. Karagümrük'ü yendi! 01:08
Osimhen'in golüne ofsayt engeli! Osimhen'in golüne ofsayt engeli! 01:08
F.Bahçe'den Kerem açıklaması! F.Bahçe'den Kerem açıklaması! 01:08
Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 01:08
G.Saraylı taraftarlardan Filistin'e destek! G.Saraylı taraftarlardan Filistin'e destek! 01:08