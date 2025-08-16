TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'tan Kerem Aktürkoğlu harekatı! Serdal Adalı devreye girdi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferini askıya almasıyla birlikte harekete geçti. Kerem Aktürkoğlu, Salı günü Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçı için Benfica kafilesiyle birlikte İstanbul'a gelecek. Yönetimin Benfica yetkilileri ile bir görüşme yapması bekleniyor. Siyah beyazlılar, bu transferle hem kanat oyuncusu eksikliğini gidermeyi hem de ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer çalımı atarak sezona yüksek moralle başlamayı hedefliyor.

İBRE KARTAL'A DÖNEBİLİR

Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için 25 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmış, ancak son anda bu rakamı 18 milyon euro'ya düşürmeye çalışmıştı. Bu durum, iki kulüp arasında gerginliğe yol açarken, transfer de askıya alınmıştı. Portekiz basının önde gelen yayın organlarından Record, Benfica'nın yıldız oyuncu için 25 milyon euro bonservis bedelinde ısrarcı olduğunu ve Kerem Aktürkoğlu'nun İstanbul'a Beşiktaş için dönebileceğini yazdı.

16

Benfica'da 54 maça çıkan Kerem bu periyotta 16 gol, 13 asist üretti.