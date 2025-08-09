Beşiktaş'tan Sterling sürprizi! Yönetim Chelsea ile masaya oturdu

Beşiktaş orta sahaya Wilfred Ndidi takviyesinin ardından gözünü İngiltere'den bir başka yıldız isme çevirdi: Raheem Sterling. Chelsea forması giyen 30 yaşındaki oyuncu için siyah-beyazlıların temaslara başladığı öğrenildi. 30 yaşındaki İngiliz yıldız, asıl mevkii sağ kanat olmasına rağmen sol kanatta ve forvette de görev yapabiliyor. Beşiktaş'ın, Fulham ve West Ham gibi Premier Lig ekiplerinin de ilgilendiği Sterling transferinde devreye girdiği Chelsea ile bonservis pazarlıklarına başladığı öğrenildi.

SOLSKJAER İKNA EDECEK

Jamaika asıllı İngiliz oyuncunun Chelsea ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro civarında olan Sterling, kariyerinde Liverpool, Manchester City ve Chelsea gibi dev kulüplerde forma giydi. Özellikle 2019 yılında 160 milyon euro piyasa değerine ulaşarak Avrupa'nın en değerli oyuncularından biri olmuştu. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in Sterling ile birebir görüşeceği ve onu Beşiktaş'a gelmeye ikna etmeye çalışacağı da gelen haberler arasında.