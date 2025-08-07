St Patrick's - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | UEFA Avrupa Konferans Ligi CANLI MAÇ

Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nde devam ediyor. İrlanda'nın köklü ekiplerinden St. Patrick's Athletic ile 3. eleme turunda karşılaşan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçta iyi bir sonuç olarak rövanş için avantaj yakalamak istiyor. Takımda sakatlığı süren Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş ile hastalık sebebiyle antrenmana da katılmayan Felix Uduokhai, St. Patrick's karşısında forma giyemediler.

ST PATRICK'S - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

St. Patrick's: Anang, Mclaughlin, Redmond, Grivosti, McClelland, Forrester, Lennon, Leavy, Mulraney, Melia, Power

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa, Muçi, Mario, Abraham.

St Patrick's - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ST PATRICK'S - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

St Patrick's - Beşiktaş Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçı, 7 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 21.45'te başladı. İrlanda'nın Dublin şehrindeki Tallaght Stadyumu'nda oynanan karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor. Karşılaşmayı Sloven hakem David Smajc yönetiyor. Yardımcıları ise David Gabrovec ve Tomaz Cerne oldu.

AVRUPA'DA 255. SINAV

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 255. sınavını veriyor. Kulüp tarihinde Avrupa'da 254 müsabakada 95 galibiyet alan siyah-beyazlı futbol takımı, 49 beraberlik ve 110 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, Avrupa arenasında 340 gol kaydederken, kalesinde ise 390 gol gördü. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

KONFERANS LİGİ'NDE 13. MAÇ

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda daha önce 12 karşılaşmada boy gösterdi. Siyah-beyazlı takım, 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenmeye başlayan UEFA Konferans Ligi'nde 7 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle 1 kez berabere kalan Beşiktaş, 4 maçta ise yenilgi yaşadı. Organizasyonda toplamda 21 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 19 gol gördü. Beşiktaş, St. Patrick's karşısında bu organizasyondaki 13. mücadelesine çıkıyor.

İRLANDA EKİPLERİYLE İLK MAÇ

Beşiktaş, İrlanda takımlarıyla ilk kez karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı takım, St. Patrick's maçıyla Avrupa kupalarında ilk kez bir İrlanda takımına rakip oluyor. İrlanda ekibi, Türk temsilcisi Başakşehir ile daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. St. Patrick's, 2024-2025 sezonunda Konferans Ligi play-off turunda Başakşehir ile eşleşti. St. Patrick's, sahasında 0-0 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Başakşehir'e 2-0 yenilerek organizasyona veda etti.

3 KEZ ÇEYREK FİNAL

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında daha önce 3 kez çeyrek final oynadı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, siyah-beyazlı takım bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenerek organizasyona veda etti.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti. Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda Liverpool karşısında yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla kaybetti. Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 kaybetti.

AVRUPA'NIN EN GOLCÜSÜ DERELİOĞLU

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor. 1993-1999 yıllarında giydiği Beşiktaş formasıyla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor. Beşiktaş'ta Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile Brezilyalı golcü Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti. Siyah-beyazlıların mevcut kadrosunda bulunan oyunculardan Rafa Silva 3, Milot Rashica, Salih Uçan ve Joao Mario 2'şer, Moatasem Al-Musrati, Emrecan Terzi, Ernest Muçi, Tayfur Bingöl, Necip Uysal, Tammy Abraham da birer kez gol sevinci yaşadı.