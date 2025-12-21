Süper Lig’de bir ayrılık daha! Karagümrük’te yenilgi sonrası istifa

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Corendon Alanyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın hemen ardından Karagümrük cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Teknik sorumlu Atılay Canel, teknik ekip olarak görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Canel, karşılaşmaya durgun başladıklarını ve erken gelen golün oyunun dengesini bozduğunu ifade etti. İkinci yarıda toparlanma sinyalleri verdiklerini belirten Canel, "Bir anlık konsantrasyon kaybı yaşadık. Yan hakemin sakatlanması sonrası oyunda duraksama oldu ve taçtan gelen bir pozisyonda ikinci golü yedik" dedi.

Ligin ikinci yarısı öncesinde kulübün yeni bir yapılanma sürecine gireceğini aktaran Canel, "Bu yeniden yapılanmaya katkı sağlamak adına teknik ekip olarak görevi bırakma kararı aldık. Karagümrük'ün doğru adımlarla ligde kalacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.