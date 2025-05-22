CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Diarra yalanlaması

Diarra yalanlaması

Beşiktaş Gaoussou Diarra ile ilgili yapılan transfer haberlerinin asılsız olduğunu duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Diarra yalanlaması

Beşiktaş Gaoussou Diarra ile ilgili yapılan transfer haberlerinin asılsız olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Daha önce de belirttiğimiz üzere transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili olumsuz algı yaratmak amacıyla masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan bir kez daha önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Masuaku belirsiz

Son haftalarda başarılı bir grafik sergileyerek yükselişe geçen Arthur Masuaku'nun takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcuyla henüz masaya oturulmaması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Mevcut durumda oyuncunun takımdan ayrılacağı dillendirilirken, deneyimli isme Avrupa'nın birçok liginden yoklamaların başladığı belirtildi.

Rahmi Koç'tan Adalı'ya ziyaret

BeşiktaşJimnastik Kulübü'nün yaşayan en eski üyelerinden olan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, Başkan Serdal Adalı'ya nezaket ve tebrik ziyaretinde bulundu. Tüpraş Stadyumu'ndaki kulüp binasında gerçekleşen ziyarette, kulübün geleceğine dair planlamalar üzerine görüş alışverişi yapılırken, Rahmi M. Koç, Olağan Seçimli Genel Kurul sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı ve yönetimini kutladı. Rahmi Koç, Başkan Adalı'ya yeni dönemde başarılar diledi

F.Bahçe'den dev golcü hamlesi!
G.Saray'dan dev transfer!
DİĞER
Süper Lig'e yükselen takımlar 2024-2025 sezonu: Süper Lig'de yükselen ve düşen takımlar hangileri?
Oğuz Murat Aci'nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok'la ilgili şikayetini geri mi çekti? Eşi ve babasından iki farklı karar!
Muslera'nın yerine 4 aday!
F.Bahçe'ye İngiliz orta saha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! 03:49
G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! G.Saray'dan "yıldız" göndermesi! 03:48
Ali Koç'un görüntüleri ortaya çıktı! Ali Koç'un görüntüleri ortaya çıktı! 01:01
Avrupa Ligi'nde kupa Tottenham'ın! Avrupa Ligi'nde kupa Tottenham'ın! 01:01
F.Bahçe'den dev golcü hamlesi! F.Bahçe'den dev golcü hamlesi! 01:01
Nani'den Mou açıklaması! "Devam ederse..." Nani'den Mou açıklaması! "Devam ederse..." 01:01
Daha Eski
G.Saray'dan forvete sürpriz öneri! G.Saray'dan forvete sürpriz öneri! 01:01
G.Saray'a Osimhen müjdesi! G.Saray'a Osimhen müjdesi! 01:01
Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde Muslera'nın yerine 1.92'lik kaleci! Avrupa devleri de peşinde 01:01
Yusuf''a şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Yusuf''a şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 01:01
G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk sonrası dev transfer 01:01
Zaniolo G.Saray'a geri dönecek mi? Zaniolo G.Saray'a geri dönecek mi? 01:01