Diarra yalanlaması

Beşiktaş Gaoussou Diarra ile ilgili yapılan transfer haberlerinin asılsız olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Daha önce de belirttiğimiz üzere transfer dönemi yaklaşırken kulübümüzle ilgili olumsuz algı yaratmak amacıyla masa başında kurgulanmış haberlere karşı dikkatli olunmasını taraftarlarımızdan bir kez daha önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Masuaku belirsiz

Son haftalarda başarılı bir grafik sergileyerek yükselişe geçen Arthur Masuaku'nun takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcuyla henüz masaya oturulmaması ayrılık iddialarını güçlendirdi. Mevcut durumda oyuncunun takımdan ayrılacağı dillendirilirken, deneyimli isme Avrupa'nın birçok liginden yoklamaların başladığı belirtildi.

Rahmi Koç'tan Adalı'ya ziyaret

BeşiktaşJimnastik Kulübü'nün yaşayan en eski üyelerinden olan Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, Başkan Serdal Adalı'ya nezaket ve tebrik ziyaretinde bulundu. Tüpraş Stadyumu'ndaki kulüp binasında gerçekleşen ziyarette, kulübün geleceğine dair planlamalar üzerine görüş alışverişi yapılırken, Rahmi M. Koç, Olağan Seçimli Genel Kurul sonucunda yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı'yı ve yönetimini kutladı. Rahmi Koç, Başkan Adalı'ya yeni dönemde başarılar diledi