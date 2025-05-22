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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Nicolas Tagliafico çıkarması! Transfere sıcak bakıyor

Beşiktaş'tan Nicolas Tagliafico çıkarması! Transfere sıcak bakıyor

Beşiktaş yönetimi, Lyon ve Arjantin Milli Takımı’nın ünlü savunmacısı Nicolas Tagliafico'yu transfer etmek için Fransa’ya çıkarma yapacak. Çok yönlü bir futbolcu olan Arjantinli yıldızın Kara Kartal’a yakın olduğu söyleniyor. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 06:50
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Beşiktaş'tan Nicolas Tagliafico çıkarması! Transfere sıcak bakıyor

Yeni sezonda üç kulvar için ciddi bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş'ın öncelikli hedeflerinden biri de savunma hattı. Takımın sol tarafına ve stoper bölgesine büyük güç katması beklenen Lyon'un Arjantinli sol beki Nicolas Tagliafico'yu transfer etmek siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Fransız ekibiyle 33 maçta görev alan 32 yaşındaki futbolcu 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

YÖNETİM FRANSA YOLCUSU

Fransa Ligi maçlarını takip eden siyah-beyazlıların scoutları, Arjantin milli formasıyla 63 maça çıkıp 1 gol atmış fizik gücü yüksek tecrübeli oyuncu için Solskjaer'in de onayıyla vites yükseltti. Beşiktaşlı yöneticiler Nicolas Tagliafico'nun transferini bitirmek için Fransa'ya gitmeye hazırlanıyor. Piyasa değeri 7 milyon euro olan deneyimli oyuncunun Türkiye'de oynayamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında. Tecrübeli oyuncu Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında yer aldığı ifade edildi.

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