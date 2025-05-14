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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Patrik Schick'te ısrarcı!

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Patrik Schick'te ısrarcı!

Bayer Leverkusen’de Xabi Alonso’nun yerine gelecek yeni teknik direktörün Patrik Schick ile ilgili vereceği kararı bekleyen Beşiktaş, Almanya’ya çıkarma yapacak. İşte siyah beyazlıların transfer operasyonundaki gelişmeler... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2025 Çarşamba 06:51
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş Patrik Schick'te ısrarcı!

Yeni sezona dünya çapında önemli bir golcü ile başlamak isteyen siyah-beyazlılarda listenin ilk sırasında Alman ekibi Bayer Leverkusen'in Çekyalı yıldızı Patrik Schick yer alıyor. Yeni sezonda takımdan ayrılma ihtimali bulunan 1.91 boyundaki futbolcunun kaderi ilerleyen süreçte belli olacak. Teknik direktör Xabi Alonso'nun Real Madrid ile anlaşmasının ardından yeni bir arayışa geçen Alman ekibi, gelecek isme Schick'in geleceğini bırakacak.

IMMOBILE BEKLENİYOR

Yeni teknik direktör Çekyalı oyuncuyu takımda düşünürse siyah-beyazlılar alternatif isimlere yönelecek. Eğer satışına onay gelirse Başkan Serdal Adalı hemen harekete geçerek oyuncu için kesenin ağzını açacak. İtalyan yıldız İmmobile ile yolları ayırarak oyuncunun senelik 10 milyon Euro'yu bulan maliyetinden kurtulmak isteyen siyah-beyazlılar, bunu başarabilirse forvet transferinde çok daha rahat bir şekilde hareket edebilecek.

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