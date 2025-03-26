Aday değilim Adalı kalmalı

Beşiktaş'ın eski başkanlarından Hüseyin Yücel, mevcut başkan Serdal Adalı'ya tam destek verdi. Mayıs ayında yapılacak seçimde aday olmadığını belirten Yücel, Corendon Airlines Youtube kanalına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "6 aylık bir başkan seçimi olmaz. Şu an Serdal Bey'in önünü açmak, destek olmak lazım ki aklındaki projeleri hayata geçirsin. O yüzden mayısta aday olmayacağımı zaten belirtmiştim. Hatta Serdal Bey'i destekleyeceğim. Beşiktaş'a istikrar gerekiyor. Sergen Yalçın'ı çok istedim ve kendisiyle görüştüm. İlk görüşmemizde pozitif yaklaşmıştı. Ama daha sonra Beşiktaş'ın içerisindeki yönetimsel sıkıntılar, Samet hocanın televizyona çıkıp konuşma yapması çok huzursuz etti. Sadece Sergen hocayı değil camiayı da huzursuz etti. 'Önce yönetimsel krizleri aşın, sonra başımın üstünde yeriniz var' diye deklare etti. Kendisi yüzde yüz haklıydı. O karmaşıklığa, o belirsizliğe gelmek çok mantıklı olmayabilirdi. Ben özellikle bu yüzden seçime gittim."

OYUNCU SATIŞLARI ARADAKİ FARKI AÇTI

Beşiktaş'ın en büyük dezavantajı son 3-4 senede oyuncu satışı gerçekleştiremedi. Yani özellikle Fikret Orman döneminden sonra futbolcu ihracı gerçekleştiremedik. Hal böyle olunca çok ciddi darboğaza girdi Beşiktaş. Sponsorlukların gelirleri belli, kırdırdığımız sponsorluklar var. O yüzden Beşiktaş'ın ekonomik problemlerini çözmeden, G.Saray ve F.Bahçe ile makası daraltması biraz zor gibi gözüküyor.