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Haberler Beşiktaş Delap ısrarı

Delap ısrarı

Beşiktaş, yeni sezonda Ciro İmmobile’nin yerine Liam Delap’ı kadrosuna katmak istiyor. İngiliz basınında yer alan iddialara göre siyah-beyazlılar golcü oyuncu için harekete geçecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 06:50
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Delap ısrarı

Önümüzdeki sezonun planlamasını yapmaya şimdiden başlayan Beşiktaş özellikle İmmobile'nin formsuzluğu sebebiyle forvet arayışlarına hız verdi. Siyah-beyazlı yöneticiler, İngiltere Premier League'de küme düşmeme mücadelesi veren İpswich Town'ın golcüsü Liam Delap'ın menajeriyle görüşmelere başlıyor. İngiliz basınında yer alan iddialara göre İngiliz santrfor Beşiktaş'ın yanı sıra Avrupa'nın önde gelen liglerinden kulüplerin talip olduğu belirtildi.

18 MİLYON EURO'YA ALINDI

Haberde Beşiktaş'ın Alman Scout Şefi Eduard Graf, yıldız futbolcuyu yakından takip ettiğini ve kısa süre içinde harekete geçebileceğini yazdı. İpswich Town, Liam'ı sezon başında 18 milyon euro'ya Manchester City'den kadrosuna kattı. 2029'a kadar sözleşme imzalanan yıldız ismin piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor. İngiliz ekibinde bu sezon 28 maça çıkan Delap, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Kara Kartal 22 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak.

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