TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Adam Daghim hamlesi!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, kadroyu planlaması için getirdiği yeni Oyuncu İzleme Direktörü Eduard Graf'a çok güveniyor... Portföyündeki oyuncuların pek çoğuyla ilgili kendi ekibine yaptığı araştırmalardan da memnun. Graf'ın "almalıyız" dediği ve üzerinde ısrarla durduğu Avusturya devi Red Bull Salzburg'un Danimarkalı forveti Adam Daghim, Beşiktaş'ın transferde genç yatırımlarından birisi daha olmaya aday. 19 yaşındaki genç forvet, bu sezon 36 maçta 5 gol, 4 asist katkısı sağladı. Takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde de sahne aldı.

HÜCUMDA JOKER OLUR

Sözleşmesi 2028'de bitecek olan Dağhim, çok yönlü bir oyuncu. Kanat oyuncusu, ikinci forvet veya santrfor olarak görev yapabilir. Çok yönlülük onu çeşitli oyun sistemlerinde değerli bir unsur haline getiriyor. Modern forvet olarak tanımlanıyor. Daghim'i Ocak ayında Gasperini ısrarla Atalanta'ya istemişti. İtalyan ekibinin yaz transfer döneminde 1.86 boyundaki yetenekli santrfor için teklif yapıp yapmayacağı net değil. Bu yüzden siyah-beyazlılar, talipleri her geçen gün artan Daghim için Başkan Adalı'dan gelecek karara göre hemen girişimlere başlayacak.