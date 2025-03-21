Beşiktaş’ta kritik sorun! Yönetimin eli kolu bağlandı
Son dakika Beşiktaş haberi | Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, yaşadığı hayal kırıklıklarına rağmen gelecek sezon için güçlü bir kadro kurma hedefini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 2025-26 sezonunda şampiyonluk mücadelesi vermek için kolları sıvarken, mevcut kadrodaki bir durum yönetimin elini kolunu bağlıyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)
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Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tek isim Kongolu sol bek Arthur Masuaku.
KADRODAKİ YABANCI OYUNCU SAYISI 15
Kiralık olarak başka kulüplerde bulunan futbolcularla birlikte Beşiktaş'ın sözleşmeli yabancı oyuncu sayısı 15'e ulaşıyor.
Bu durum, yönetimin yeni transferler yapmasını güçleştiriyor.
ÇÖZÜM İÇİN STRATEJİK HAMLE
Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, mevcut yabancı oyuncuların durumunu iyi niyetli bir şekilde yöneterek, kadroda düşünülmeyen isimlerin piyasada kalmasını sağlamayı amaçlıyor.
Bu kapsamda Ciro Immobile ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi isimler forma şansı bulmaya devam edecek.
İki futbolcunun yıllık maliyeti ise yaklaşık 9 milyon Euro'yu buluyor.
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