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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’ta kritik sorun! Yönetimin eli kolu bağlandı

Beşiktaş’ta kritik sorun! Yönetimin eli kolu bağlandı

Son dakika Beşiktaş haberi | Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, yaşadığı hayal kırıklıklarına rağmen gelecek sezon için güçlü bir kadro kurma hedefini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, 2025-26 sezonunda şampiyonluk mücadelesi vermek için kolları sıvarken, mevcut kadrodaki bir durum yönetimin elini kolunu bağlıyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 09:57
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Beşiktaş’ta kritik tehlike! Yönetimin eli kolu bağlandı

Ligde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, sezonu en az hasarla kapatmanın hesaplarını yaparken, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluğu hedefliyor.

Beşiktaş’ta kritik tehlike! Yönetimin eli kolu bağlandı

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki ekip, kupayı kazanarak yeni sezon için moral depolamak istiyor.

Beşiktaş’ta kritik tehlike! Yönetimin eli kolu bağlandı

YABANCI KONTENJANI YÖNETİMİ ZORLUYOR

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürse de mevcut yabancı oyuncuların devam eden sözleşmeleri, planlamayı zorlaştırıyor.

Beşiktaş’ta kritik tehlike! Yönetimin eli kolu bağlandı

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek tek isim Kongolu sol bek Arthur Masuaku.

Beşiktaş’ta kritik tehlike! Yönetimin eli kolu bağlandı

KADRODAKİ YABANCI OYUNCU SAYISI 15

Kiralık olarak başka kulüplerde bulunan futbolcularla birlikte Beşiktaş'ın sözleşmeli yabancı oyuncu sayısı 15'e ulaşıyor.

Beşiktaş’ta kritik tehlike! Yönetimin eli kolu bağlandı

Bu durum, yönetimin yeni transferler yapmasını güçleştiriyor.

Beşiktaş’ta kritik tehlike! Yönetimin eli kolu bağlandı

ÇÖZÜM İÇİN STRATEJİK HAMLE

Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, mevcut yabancı oyuncuların durumunu iyi niyetli bir şekilde yöneterek, kadroda düşünülmeyen isimlerin piyasada kalmasını sağlamayı amaçlıyor.

Beşiktaş’ta kritik tehlike! Yönetimin eli kolu bağlandı

Bu kapsamda Ciro Immobile ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi isimler forma şansı bulmaya devam edecek.

Beşiktaş’ta kritik tehlike! Yönetimin eli kolu bağlandı

İki futbolcunun yıllık maliyeti ise yaklaşık 9 milyon Euro'yu buluyor.

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