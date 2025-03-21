Beşiktaş’ta kritik sorun! Yönetimin eli kolu bağlandı

ÇÖZÜM İÇİN STRATEJİK HAMLE Sabah'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar, mevcut yabancı oyuncuların durumunu iyi niyetli bir şekilde yöneterek, kadroda düşünülmeyen isimlerin piyasada kalmasını sağlamayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Ciro Immobile ve Alex Oxlade-Chamberlain gibi isimler forma şansı bulmaya devam edecek.