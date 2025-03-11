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Haberler Beşiktaş Hayal kırıklığı

Hayal kırıklığı

Solskjaer: “10 kişiyken şans vermemeliydik. Hayal kırıklığı yaşıyorum.”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 Salı 06:50
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Hayal kırıklığı
Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "İkinci yarının başında şanslar yakaladık, ikinci golü atsak bir şeyler değişebilirdi ama duran toptan gol yedik. İkinci golü de kötü yedik. Rakibimiz 10 kişiyken onlara şans vermemeliydik. Hayal kırıklığı yaşıyorum ama futbol böyle. Bugün çok şey öğrendim. Hedefimize devam etmeliyiz. Yorgun olduğumuzu düşünmüyorum. 6 karşılaşmadır kazanıyorduk. Son paslar, kalite anlamında sıkıntılarımız vardı önümüze bakmalıyız" dedi. Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer, Rafa Silva'ya bir parantez açmak istiyorum. Bugün çok iyi oynadı. ifadelerini kullandı. Öte yandan, Beşiktaş tribünleri, yenilgiye rağmen maçın bitiş düdüğü sonrası teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'e tribünlere çağırarak alkışlarla destek verdi.
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