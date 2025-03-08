TRANSFER HABERİ-Beşiktaş'tan Tiago Tomas hamlesi! Solskjaer'den olumlu rapor

Gelecek sezonun transfer planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Bundesliga'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Wolfsburg'un genç santrforu Tiago Tomas'ı kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi. Hızı ve tekniğinin yanı sıra fiziksel anlamda da gayet iyi bir futbolcu olan 22 yaşındaki forvet, bu sezon takımı adına forma giydiği 23 karşılaşmada rakip fileleri 6 kez sallarken, 2 de asist yaptı. Tomas'ın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı söyleniyor.

İSABETLİ ŞUTLARI VAR

1.80 boyundaki Portekizli futbolcunun durumu hakkında bilgi alan siyahbeyazlı yöneticiler, Solskjaer'in raporu doğrultusunda resmi temaslara başlamaya hazırlanıyor. Genç futbolcunun Alman basınında kaleyi bulan isabetli şutları sık sık gündeme gelirken, Wolfsburg'da bu sezon bu kategoride Tiago Tomas'tan daha iyi bir istatistiğe sahip oyuncu çok az olduğu belirtiliyor. Özellikle Stuttgart'ta iken her 3 şutundan birinin ağlarla buluştuğu kaydedildi. Tomas'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro.