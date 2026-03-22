Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Beko evinde Safiport Erokspor mağlup! 10 maç aradan sonra kaybetti

Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde Safiport Erokspor'a 94-88 kaybetti. Sarı lacivertliler ligde 10 maç sonra mağlubiyet yaşadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 15:36
Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Beko, evinde karşılaştığı Safiport Erokspor'a 94-88 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, ligde 10 maç sonra kaybetti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Fenerbahçe: Armando Bacot, Metecan Birsen 9, Melih Mahmutoğlu 20, Devon Hall 10, Arturs Zagars 19, Wade Baldwin 5, Scottie Wilbekin 5, Mert Emre Ekşioğlu 3, Brandon Boston Jr, Onuralp Bitim 2, Chris Silva 6, Bonzie Colson 9

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Safiport Erokspor: Kevin Pangos 4, Jeremy Simmons 10, Petr Cornelie 5, Egehan Arna 10, Jermaine Love 16, Jordon Crawford 7, Galloway 20, Thomas Akyazılı 2, Thurman 20, Metehan Akyel, Ahmet Düverioğlu

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 22-17 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 46-43 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 70-61 (Safiport Erokspor lehine)

Galatasaray'da milli yoğunluk!
Fransa'da Sidiki Cherif tartışması!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Son dakika: İstanbul Fatih'te yan yana olan 2 bina çöktü! Vali Gül son durumu açıkladı: Enkazdaki 9 kişi sağ kurtarıldı
Slovakya'da Skriniar tartışması! "Kariyerini riske attı"
Batshuayi'den G.Saray taraftarını kızdıran hareket!
Rennes - Metz maçı bilgileri Rennes - Metz maçı bilgileri 14:40
Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı bilgileri Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı bilgileri 14:15
Lyon - Monaco maçı bilgileri | İZLE Lyon - Monaco maçı bilgileri | İZLE 14:00
Fransa'da Sidiki Cherif tartışması! Fransa'da Sidiki Cherif tartışması! 13:53
Fiorentina - Inter maçı bilgileri | Serie A Fiorentina - Inter maçı bilgileri | Serie A 13:41
Roma - Lecce maçı bilgileri | Serie A Roma - Lecce maçı bilgileri | Serie A 13:26
Daha Eski
CANLI | Bologna - Lazio maçı bilgileri CANLI | Bologna - Lazio maçı bilgileri 13:00
Slovakya'da Skriniar tartışması! "Kariyerini riske attı" Slovakya'da Skriniar tartışması! "Kariyerini riske attı" 12:59
Atalanta BC - Hellas Verona maçı bilgileri Atalanta BC - Hellas Verona maçı bilgileri 12:41
Como 1907-Pisa SC maçı bilgileri | Serie A Como 1907-Pisa SC maçı bilgileri | Serie A 12:28
Beşiktaş'ta hedef Japon futbolcu! Beşiktaş'ta hedef Japon futbolcu! 12:26
Tottenham-Nottingham Forest maçı bilgileri Tottenham-Nottingham Forest maçı bilgileri 12:12