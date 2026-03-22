Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe'de, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 15:37
Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan törene, sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan başkan Saran, "Ramazan Bayramı'nın bize getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu sizlerle beraber paylaşıyor olmak benim için çok keyifli. Başkan olarak sizlerle ilk bayramım, duygulandım. Bayramınız mübarek olsun. Hepimize nice sağlıklı, huzurlu bayramlar. Tüm takımlarımız sezonun bu kritik döneminde hedefleri doğrultusunda azimle mücadele ediyorlar. İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız. Bunları da sizlerin desteğiyle beraber yapacağız. Bu birlik ve beraberlik kelimesini seçimden beri kullanıyorum. Çok inanıyorum ve görüyorum. Zor günlerde berabersek çok iyi günlerde de beraber olacağız. İyi ki varsınız. 4 Nisan'da, yüksek divan kurulunda sizlere bilgiler vereceğiz. Sizleri seviyorum, nice bayramlara." diye konuştu.

Yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu da "Bayram dayanışmaya, birlik ve beraberliğe vesile. İnşallah birlik, beraberliğimiz daim olur. Burada olduğu gibi hep beraberlik içerisinde yarıştığımız her alanda kupalarla, şampiyonluklarla bu sezonu tamamlarız. İnşallah bir sonraki bayramda görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma töreninde Sadettin Saran'ın görev süresi boyunca sarı-lacivertli kulübün tüm branşlarda kazandığı kupalar da sergilendi.

Galatasaray'da milli yoğunluk!
G.Saray'da sürpriz transfer gelişmesi! O isim geri dönüyor
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
Son dakika: İstanbul Fatih'te yan yana olan 2 bina çöktü! Vali Gül son durumu açıkladı: Enkazdaki 9 kişi sağ kurtarıldı
Slovakya'da Skriniar tartışması! "Kariyerini riske attı"
Batshuayi'den G.Saray taraftarını kızdıran hareket!
Rennes - Metz maçı bilgileri Rennes - Metz maçı bilgileri 14:40
Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı bilgileri Mainz 05-Eintracht Frankfurt maçı bilgileri 14:15
Lyon - Monaco maçı bilgileri | İZLE Lyon - Monaco maçı bilgileri | İZLE 14:00
Fransa'da Sidiki Cherif tartışması! Fransa'da Sidiki Cherif tartışması! 13:53
Fiorentina - Inter maçı bilgileri | Serie A Fiorentina - Inter maçı bilgileri | Serie A 13:41
Roma - Lecce maçı bilgileri | Serie A Roma - Lecce maçı bilgileri | Serie A 13:26
Daha Eski
CANLI | Bologna - Lazio maçı bilgileri CANLI | Bologna - Lazio maçı bilgileri 13:00
Slovakya'da Skriniar tartışması! "Kariyerini riske attı" Slovakya'da Skriniar tartışması! "Kariyerini riske attı" 12:59
Atalanta BC - Hellas Verona maçı bilgileri Atalanta BC - Hellas Verona maçı bilgileri 12:41
Como 1907-Pisa SC maçı bilgileri | Serie A Como 1907-Pisa SC maçı bilgileri | Serie A 12:28
Beşiktaş'ta hedef Japon futbolcu! Beşiktaş'ta hedef Japon futbolcu! 12:26
Tottenham-Nottingham Forest maçı bilgileri Tottenham-Nottingham Forest maçı bilgileri 12:12