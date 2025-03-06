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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! İmzalar atılıyor

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! İmzalar atılıyor

Beşiktaş'ta sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes hakkında sıcak bir gelişme yaşandı. AC Milan ve Spartak Moskova'nın peşinde olduğu oyuncu ile ilgili siyah beyazlı yönetim kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (BJK transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2025 Perşembe 10:05
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'tan Gedson Fernandes kararı! İmzalar atılıyor

Bu sezon sergilediği performans ile Gedson Fernandes, kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçiriyor. Öte yandan oyuncu için Beşiktaş'ın kapısını çalan 2 dev kulüp olduğu ve siyah beyazlı yönetimin kasasına 30 milyon euroluk bir miktar koymak için harekete geçtiği biliniyordu.

30 MİLYON EURO GELİR PLANLANMIŞTI

Portekizli merkez orta saha oyuncusu için önce Spartak Moskova teklif sunmuş, ardından İtalya Serie A devi AC Milan gündeme gelmişti. Gedson'un bonservisinin %50'sine sahip olan Beşiktaş, haklarının diğer yarısını Benfica'dan almak üzere harekete geçmiş ve böylelikle oyuncuyu 30 milyon euro karşılığında satarak dev bir gelir elde etmeyi planlamıştı. Benfica ile anlaşma sağlanamayınca siyah beyazlı yönetim, Gedson ile ilgili kararını verdi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 26 yaşındaki futbolcunun menajeri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Adalı, olumlu geçen görüşmelerin ardından Gedson Fernandes'in 2027 yılında sona erecek olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Görüşmede taraflar arasında anlaşmaya varıldığı ve yeni sözleşmenin 2030 yılına kadar geçerli olacağı belirtildi. Geçen sezon +1 yıllık opsiyonu kullanılan ve ücreti de 1.7 milyon euroya yükseltilen 26 yaşındaki futbolcunun maaşında da yeni bir iyileştirme yapıldığı öğrenildi.

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