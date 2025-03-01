40 teklif aldım

BEŞIKTAŞ Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, The Athletic'eönemli açıklamalar yaptı. Dünyaca ünlü Norveçli teknik adam, Beşiktaş ve Türkiye için konuşurken, Fenerbahçe ve Galatasaray ile rekabetleri hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Futbolun her zaman geliştiğini söyleyen Solskjaer, "Benim de bir oyun tarzı oluşturmam gerekiyor. Bu sezonu bitireceğiz, yapabildiğimiz kadar iyi duruma geleceğiz ve ardından yazdan itibaren devam edeceğiz" dedi.

TAKIMIN KÜLTÜRÜ OLMALI

BEŞ haftada çok değişiklik yaşadığını söyleyen Ole Gunnar Solskjaer, "Oyuncular moralsizdi. Farklı teknik adamlar ve başkanlar oldu. Değişikliklerin oyuncular için zor olduğunu anlıyorum. Ama üç gün sonra Bilbao'yu yendik ve bu bir fark yarattı. Medyada ve sosyal medyada büyük baskı altında oldukları için oyuncuların üzerindeki yükü kaldırmak istedim. Oyuncuların en iyi seviyede olmalarına yardımcı olmak için onları takıma ruhuna bağlamak istedim. Anahtar bu; takımın kültürü olmalı, benim değil" ifadelerini kullandı.

FİKİRLERİMİ BENİMSEDİLER

SEZONUN ortasında geldiğinizde çok fazla değişiklik yapmanın zor olduğunu söyleyen Norveçli çalıştırıcı, "Çünkü sakatlanma riski vardır. Ama ben ufak tefek şeyleri değiştirdim ve oyuncular da yavaş yavaş benim ve bizim fikirlerimizi benimsediler. "Bizim fikirlerimizi" çünkü benden daha fazlası var" ifadesini kullandı.

İSRAF EDECEK PARAMIZ YOK

SOLSKJAER, "Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında çok fazla düşünmek istemiyorum. İşleri kendi yöntemlerimizle, farklı bir yolla yapmamız gerekiyor. Benim yolum, başkanın yolu. Ama transfer döneminde panik yapmadık. Harcayacak ve israf edecek çılgın paramız yok" dedi. Mourinho'ya da saygı duyduğunu söyleyen Norveçli çalıştırıcı, "Yakında buluştuğumuzda onu göreceğim" diye konuştu.

ATMOSFER MÜKEMMEL

ŞU ana kadar iki iç saha maçına çıktım. Athletic ve Trabzonspor. İkisinde de biletler tükendi. İkisinde de inanılmaz bir gürültü vardı. Olimpiyat Stadı'nda deplasmanda bir kupa maçı oynadık ve 12.000 kişi getirdik ama çok gürültülü olduğu için 40.000 kişi varmış gibi hissettik. Burada büyük bir basketbol takımı da var ve oradaki atmosfer de en az futbol kadar iyi" dedi.

DİĞER YÜZÜMÜ GÖRDÜLER

AVRUPA'DA elenmelerine neden olan Twente maçına değinen Solskjaer, "Kazanmamız gerekiyordu ve bu bizim için bir öğrenme eğrisiydi. İlk defa benim diğer yüzümü gördüler, sonuçtan dolayı değil ama performanstan dolayı. O günden bu yana her maçı kazandık ve istediğim tek tepki de buydu. Antrenmana gelmelerini, çok çalışmalarını ve iyi çalışmalarını istedim. Antrenman sahasında bizi maçlara taşıyacak performans kültürünü yaratmalıyız" ifadelerini kullandı.

İNANDIĞIM İŞTE OLURUM

BEŞIKTAŞ ile görüşmeden önce en az 40 tane teklif aldığını söyleyen Solskjaer, "İnandığım işte olmam gerekiyordu. Ben bir insanım; etrafımdaki insan sermayesini kullanırım. Beşiktaş, harika bir şehirde, harika bir geçmişi olan büyük bir kulüp. Serdal Adalı ile görüştük. Beşiktaş'ı değerleriyle ve saygıyla geri döndürme konusundan bahsetme şekliyle farklıydı. Asla pes etmemek, her zaman savaşmak gibi insani değerler... Ve hızlı, hücum futbolu istiyorlar bunlar beni çok etkiledi" dedi.

ONLARA BİR SİSTEM VERDİM

SOLSKJAER, "United'dan ayrıldığımdan beri Beşiktaş'ın 10 teknik direktörü oldu. Oyuncuların sevdikleri bir şeyin parçası olduklarını hissetmelerini sağlamam ve onlara en iyi performanslarını sergileme fırsatı vermem gerekiyordu. Futbol tarzları için en iyi sistemin ne olduğunu görmem gerekiyordu" dedi.