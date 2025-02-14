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Haberler Beşiktaş Beşiktaş’tan Gedson hamlesi! Benfica ile pazarlıklar sürüyor

Beşiktaş’tan Gedson hamlesi! Benfica ile pazarlıklar sürüyor

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş, Benfica'dan transfer ettiği Gedson Fernandes’in olası satışından Portekiz ekibine yüzde 50 pay vermeyi kabul etmişti. Birçok teklif alan 26 yaşındaki orta saha için harekete geçen Beşiktaş yönetimi, Benfica ile anlaşarak oyuncunun bonservisinin tamamına sahip olmayı hedefliyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Beşiktaş’tan Gedson hamlesi! Benfica ile pazarlıklar sürüyor

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Beşiktaş Temmuz 2022'de Benfica'dan kadrosuna kattığı Gedson Fernandes için 6 milyon Euro bonserviş ödemiş, ve Portekiz ekibine oyuncunun sonraki satışından yüzde 50 pay vermeyi kabul etmişti.

Takvim gazetesinin haberine göre, çok sayıda teklif alan 26 yaşındaki oyuncu için gelen tekliflerin yarısını Benfica'ya vermek zorunda olan Beşiktaş yönetimi oyuncunun bonservisinin tamamını almak için Benfica ile pazarlıklara başladı. Portekiz ekibine oyuncunun yüzde 50'si için 8 milyon Euro teklif eden Siyah-Beyazlılar şok bir taleple karşılaştı. Gelen bilgilere göre Portekiz ekibi Kartal'dan 20 milyon Euro istedi. Fiyatı yüksek bulan yönetimin pazarlıklarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

Bilindiği gibi başkan Serdal Adalı da Gedson için,"Teklifler var ancak satmayacağım. Sözleşmesini uzatacağız. Benfica ile yüzde 50'lik pay için görüşeceğiz" demişti. Bu sezon çıktığı 33 maçta 8 gol, 2 asiste imza atan Gedson'un kontratı 2027'de sona erecek.

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