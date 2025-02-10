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Gedson şoku
Beşiktaş Kulübü, orta saha oyuncuları Gedson Fernandes'in ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Gedson'un ayak bileği dış yan bağ kompleksinde (Anterior Talofibular - Anterior Talokalkaneal) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Trabzonspor maçına yetiştirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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