TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a 10 numara Alman: Florian Neuhaus! Kulübünden ilk açıklama geldi
Devre arası sessizliğini Keny Arroyo ile bozan Beşiktaş, 10 numara transferi için rotasını Almanya'ya çevirdi. Bundesliga ekibi, siyah beyazlıların istediği Florian Neuhaus için transfer açıklaması yaptı. İşte o ifadeler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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İsviçreli teknik adam Frankfurt maçının ardından yaptığı açıklamada ayrıca Neuhaus'un rekabete açık bir oyuncu olduğunu ve takımdaki ilk 11 mücadelesinin hem oyuncuyu motive ettiğini hem de takımın orta sahadaki verimliliğini arttırdığını söyledi.
Mönchengladbach ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Alman futbolcu, bu sezon çıktığı 9 maçta 247 dakika saha kaldı ve 1 asist katkısı sundu. Almanya Milli Takımı'nda ise 10 maçta görev alan yetenekli oyuncu, 2 gol/2 asistlik bir performans ortaya koydu.
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