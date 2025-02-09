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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a 10 numara Alman: Florian Neuhaus! Kulübünden ilk açıklama geldi

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a 10 numara Alman: Florian Neuhaus! Kulübünden ilk açıklama geldi

Devre arası sessizliğini Keny Arroyo ile bozan Beşiktaş, 10 numara transferi için rotasını Almanya'ya çevirdi. Bundesliga ekibi, siyah beyazlıların istediği Florian Neuhaus için transfer açıklaması yaptı. İşte o ifadeler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 14:02
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TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a 10 numara Alman: Florian Neuhaus! Kulübünden ilk açıklama geldi

Keny Arroyo ile anlaşarak kanat forvet takviyesi gerçekleştiren Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, yönetime orta saha transferi isteğini iletti. Bu doğrultuda siyah beyazlı yönetim, Borussia Mönchengladbach'ın 10 numaralı oyuncusu Florian Neuhaus'u gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a 10 numara Alman: Florian Neuhaus! Kulübünden ilk açıklama geldi

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Beşiktaş'ın Bundesliga ekibine sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralama teklifi ilettiği iddia edildi. Oyuncunun isminin Süper Lig ile anılmasının ardından teknik direktör Gerardo Seoane, söylentilere yanıt verdi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a 10 numara Alman: Florian Neuhaus! Kulübünden ilk açıklama geldi

Seoane, 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'a transferiyle ilgili iddiaları, "Söylentiler hakkında konuşmaktan ve yorum yapmaktan kaçınmak istiyorum. Bazı ülkelerde hala transfer dönemi devam ediyor ve doğal olarak bazı iddialar etrafta dolanıyor. Yine de bu konuda net bir şey söyleyemem." sözleri ile cevapladı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a 10 numara Alman: Florian Neuhaus! Kulübünden ilk açıklama geldi

İsviçreli teknik adam Frankfurt maçının ardından yaptığı açıklamada ayrıca Neuhaus'un rekabete açık bir oyuncu olduğunu ve takımdaki ilk 11 mücadelesinin hem oyuncuyu motive ettiğini hem de takımın orta sahadaki verimliliğini arttırdığını söyledi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş'a 10 numara Alman: Florian Neuhaus! Kulübünden ilk açıklama geldi

Mönchengladbach ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Alman futbolcu, bu sezon çıktığı 9 maçta 247 dakika saha kaldı ve 1 asist katkısı sundu. Almanya Milli Takımı'nda ise 10 maçta görev alan yetenekli oyuncu, 2 gol/2 asistlik bir performans ortaya koydu.

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