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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta gündem Ostigard! Solskjaer eski öğrencisini getiriyor

TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta gündem Ostigard! Solskjaer eski öğrencisini getiriyor

Beşiktaş, Norveçli çalıştırıcının eski öğrencisi Ostigard için harekete geçti. Rennes’in stoperi siyah-beyazlı formaya sıcak bakıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ta gündem Ostigard! Solskjaer eski öğrencisini getiriyor

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Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının hız kazandığı dönemde gündeme sürpriz bir ismin geldi. Fransız basınından Le Parisien, Beşiktaş'ın Rennes forması giyen Leo Ostigard ile ilgilendiğini yazdı. Rennes'in tecrübeli stoperin ayrılığına sıcak baktığı aktarıldı. Leo Ostigard'ın İtalya'dan da talipleri olduğu ve geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanabileceği belirtildi. RENNES' in başarılı stoperi Leo Ostigard, bu sezon Rennes'te 18 maça çıktı ve 1 gol attı. Norveçli stoperin sözleşmesi 2027'de sona erecek. Leo Ostigard'ın güncel piyasa değeri 7 milyon euro. Molde altyapısında yetişen Leo Ostigard daha sonra Viking, Brighton St. Pauli, Coventry City, Genoa ve Napoli'de oynadı. Rennes, 25 yaşındaki stoper için sezon başında 7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

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