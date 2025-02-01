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Haberler Beşiktaş Cher Ndour Fiorentina'da! Ünlü İtalyan gazeteci açıkladı

Cher Ndour Fiorentina'da! Ünlü İtalyan gazeteci açıkladı

Beşiktaş'ın sezon başında PSG'den kiraladığı İtalyan oyuncu Cher Ndour'un yeni takımı belli oldu. İşte ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun o haberi... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 17:37 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 17:40
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Cher Ndour Fiorentina'da! Ünlü İtalyan gazeteci açıkladı

Beşiktaş, sezon başında PSG'nin 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Cher Ndour'u kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Ara transfer döneminde kiralık oyuncu limiti yüzünden planlarını ertelemek zorunda kalan Paris temsilcisi, Ndour'u başka bir takıma göndermek üzere harekete geçmişti.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Cher Ndour'un İtalya Serie A ekibi Fiorentina'ya transferi için taraflar anlaştı.

2029 yılına kadar imzalanması beklenen sözleşme ve sağlık kontrolleri için İtalyan oyuncu, önümüzdeki 24 saat içerisinde İtalya'ya uçacak.

Beşiktaş'ın da PSG ile kiralık sözleşmenin feshi üzerine anlaşma sağladığı bildirildi.

Bir diğer iddiaya göre ise (Matteo Moretto) Fiorentina, oyuncunun haklarının %50'si için 5 milyon euro ödeyecek ve PSG sonraki satıştan %50 pay alacak.

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