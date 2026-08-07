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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de transferde Gabriel Martinelli çılgınlığı!

Fenerbahçe'de transferde Gabriel Martinelli çılgınlığı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken oldukça flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin gündemine dünyaca ünlü yıldız Gabriel Martinelli'yi aldığı aktarıldı. Kanarya bu transferi gerçekleştirirse rekor kırabilir. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Fenerbahçe'de transferde Gabriel Martinelli çılgınlığı!

Santrfor çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bomba gelişme! Kanarya zor bir hedefin peşine düştü.

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Fenerbahçe'de transferde Gabriel Martinelli çılgınlığı!

Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'de forma giyen Brezilyalı kanat Gabriel Martinelli için harekete geçildiği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'de transferde Gabriel Martinelli çılgınlığı!

Fenerbahçe, çok yönlü yapısıyla dikkat çeken 25 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe'de transferde Gabriel Martinelli çılgınlığı!

Martinelli'nin kanatların yanı sıra 9 ve 10 numara bölgelerinde de görev yapabilmesi, teknik heyetin oyuncuya olan ilgisini artıran en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'de transferde Gabriel Martinelli çılgınlığı!

FİYATI EL YAKIYOR

Takvim'in haberine göre; Arsenal cephesinin ise Brezilyalı yıldız için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.

Fenerbahçe'de transferde Gabriel Martinelli çılgınlığı!

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Martinelli'nin transferinin gerçekleşmesi halinde, Fenerbahçe tarihinin en yüksek maliyetli transferlerinden biri olması bekleniyor.

Fenerbahçe'de transferde Gabriel Martinelli çılgınlığı!

KARİYERİ PARLAK

Futbol kariyerine Brezilya temsilcisi Ituano'da başlayan Gabriel Martinelli, 2019 yılında 7 milyon 100 bin euro bonservisle Londra ekibine transfer olmuştu.

Fenerbahçe'de transferde Gabriel Martinelli çılgınlığı!

Başarılı futbolcu, Brezilya Milli Takımı formasıyla da bugüne kadar 27 maça çıkarken 5 gole imza attı.

Fenerbahçe'de transferde Gabriel Martinelli çılgınlığı!

Futbolcu ile ilgili ortaya çıkan haberler, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırmış durumda.

Fenerbahçe'de transferde Gabriel Martinelli çılgınlığı!

Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler, Fenerbahçe camiasında oldukça yakından takip ediliyor.

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