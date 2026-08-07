Fenerbahçe'de transferde Gabriel Martinelli çılgınlığı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken oldukça flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin gündemine dünyaca ünlü yıldız Gabriel Martinelli'yi aldığı aktarıldı. Kanarya bu transferi gerçekleştirirse rekor kırabilir. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Martinelli'nin kanatların yanı sıra 9 ve 10 numara bölgelerinde de görev yapabilmesi, teknik heyetin oyuncuya olan ilgisini artıran en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.
FİYATI EL YAKIYOR
Takvim'in haberine göre; Arsenal cephesinin ise Brezilyalı yıldız için yaklaşık 60 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtiliyor.
Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan Martinelli'nin transferinin gerçekleşmesi halinde, Fenerbahçe tarihinin en yüksek maliyetli transferlerinden biri olması bekleniyor.
KARİYERİ PARLAK
Futbol kariyerine Brezilya temsilcisi Ituano'da başlayan Gabriel Martinelli, 2019 yılında 7 milyon 100 bin euro bonservisle Londra ekibine transfer olmuştu.
Başarılı futbolcu, Brezilya Milli Takımı formasıyla da bugüne kadar 27 maça çıkarken 5 gole imza attı.
Futbolcu ile ilgili ortaya çıkan haberler, sarı-lacivertli taraftarları bir hayli heyecanlandırmış durumda.
Bu anlamda futbolcuyla ilgili gelişmeler, Fenerbahçe camiasında oldukça yakından takip ediliyor.
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