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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Jean Onana Beşiktaş'tan Genoa'ya kiralandı!

TRANSFER HABERLERİ | Jean Onana Beşiktaş'tan Genoa'ya kiralandı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar son olarak Jean Onana'yı İtalyan ekibi Genoa'ya kiraladılar. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 20:40 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 20:51
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TRANSFER HABERLERİ | Jean Onana Beşiktaş'tan Genoa'ya kiralandı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Jean Onana, İtalyan ekibi Genoa'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.

Bu transfer gelişmesiyle ilgili olarak resmi açıklama geldi.

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