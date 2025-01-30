TRANSFER HABERLERİ | Jean Onana Beşiktaş'tan Genoa'ya kiralandı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Jean Onana, İtalyan ekibi Genoa'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.

Bu transfer gelişmesiyle ilgili olarak resmi açıklama geldi.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ!

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

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