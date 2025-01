TRANSFER HABERLERİ | Jean Onana Beşiktaş'tan Genoa'ya kiralandı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Jean Onana, İtalyan ekibi Genoa'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandı.

Bu transfer gelişmesiyle ilgili olarak resmi açıklama geldi.

📝 Jean Onana Jr è un nuovo giocatore del Genoa. Il centrocampista nato a Yaoundé il 08/01/2000 arriva dal Besiktas a titolo temporaneo con opzione per il riscatto. Cresciuto in patria nella Nkufo Academy, in carriera ha vestito anche le maglie di Leixões, Lille, Mouscron,… pic.twitter.com/bmRqqK5oh3