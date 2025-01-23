Beşiktaş'ta Casemiro sürprizi

Norveçlı teknik adamın agresif bir savunma ve hücum pres yapan bir takım istiyorum diye açıklama yapmasından sonra, Beşiktaş yönetimi ara transfer ve gelecek sezonun kadrosu için harekete geçti. İlk etapta alarm veren mevkiler için çalışma yapan siyah-beyazlılar, önceliği ön libero ve sol bek arayışlarına girdi. Solskjaer'in Manchester United üzerindeki etkisi nedeniyle tecrübeli isim Casemiro'yu transfer etmek için İngiliz ekibin yöneticileri ile görüştüğü belirtildi.

BEŞİKTAŞ'IN ARADIĞI İSİM

Casemıro. Asıl yeri ön libero. Stoper ve orta saha da oynayabiliyor. Porto ve Real Madrid gibi önemli takımlarda oynadıktan sonra 70 milyon euro bonservis bedeli ile 2022'de Manchester United'a transfer oldu. Bir dönem Brezilya Milli Takım formasını da giyen 32 yaşındaki yıldız oyuncu sağ ayaklı olmasına rağmen iki ayağını da iyi kullanabiliyor. Güncel değeri 12 milyon euro olan Casemiro'yu Beşiktaş yönetimi öncelikle kiralık olarak düşünüyor.