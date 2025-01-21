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Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş için Raul Jimenez iddiası!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş için Raul Jimenez iddiası!

İngiltere Premier Lig'de Fulham forması giyen Raul Jimenez için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Beşiktaş'ın oyuncuyla ilgilendiğine yönelik haberler gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş için Raul Jimenez iddiası!

İngiltere Premier Lig'de Fulham forması giyen Raul Jimenez için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Soy Futbol'da yer alan habere göre Beşiktaş, Meksikalı oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Immobile yardımcı olacak santrforu transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı kadrosuna katarak gol yollarındaki sıkıntısına son vermek istiyor. Siyah-beyazlılar, Meksikalı süper star için İngiliz ekibiyle ilk teması kurdu. Fulham'da bu sezon toplamda 24 maçta süre bulan Jimenez 10 gol attı ve 2 asist yaptı.

Haberde; Son yıllarda hem Premier Lig'de hem de Meksika milli takımındaki performansıyla dünya futbolunun golcülerinden biri olan Meksikalı yıldız, formunu tekrar kazanmak ve yeni bir meydan okumak için Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

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