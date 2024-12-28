Rest çekti

Beşıktaş'ta başkan adayı Serdal Adalı, TRT SPOR'a konuk oldu. Adalı, "Hüseyin Yücel, 'Pazar günü göreceğiz' demiş. Katılıyorum, göreceğiz. Öyle 'öndeyim' demek amatörce olur. Hüseyin Yücel sosyal medyaya bakıyorsa haklı olabilir. Biz genelde sokaktan gelen tepkileri ölçüyoruz. Ben 3 defa seçime girdim, ilk defa bu kadar ilgi olduğunu gördüm. Kararı genel kurul üyelerimiz verecek" ifadelerini kullandı.

MAYISTA ADAY OLMAM

Seçımı kaybederse aday olmayacağını söyleyen Adalı, "Seçimi kaybedersem Mayıs'ta aday olmayayım bir zahmet. Yok artık! Rakibimiz bu rezil dönemin ikinci adamı değil, eş başkanı. Buna rağmen genel kurulumuz bu yönde bir karar verirse, her zamanki gibi geçer yerime taraftar olarak yerime otururum" dedi.

3-4 TRANSFER YAPABILIRIZ

Adalı, "Birinci önceliğim, Beşiktaş futbol takımını ayağa kaldırmak. Reçetemiz var. Beklerde sıkıntımız var, kanat sıkıntımız var. Bana göre santrfor sıkıntımız var. 3-4 tane transfer yapabiliriz. Görüştüğümüz isimler var" dedi.

SERGEN 'MAYIS' DERSE KENDİ YOLUNA BAKACAK

Seçılırsem ilk işim pazartesi günü Serdar Hoca ile oturmak olacağını söyleyen Adalı, "Pazartesi ilk yapacağım şey Serdar Hocayla görüşmek olacak. Sonrasında Sergen Hocayla oturacağım. Sergen Hocaya kafamızdaki 3 yıl için nasıl bir yöntem uygulayacağımı anlatacağım. Bu şartlara uyacak olursa 1. tercihim Sergen Hoca olacak. Yalçın, 'Mayıs' derse kendi yoluna bakacak. Uymazsa alternatifi var. Burası Beşiktaş" ifadelerini kullandı.