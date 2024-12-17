Beşiktaşlı taraftarlardan protesto! Oyuncular sakinleştirdi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Adana Demirspor'un bu sezon ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında alması, kulüpteki kötü gidişattan rahatsız olan taraftarlar için bardağı taşıran son damla oldu.

Maçın ardından 17 Aralık Salı günü siyah beyazlı taraftarlar, kulüpteki durumu protesto etmek adına Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti ve kendilerini karşılayan futbolculara "Neden oynamıyorsunuz?" şeklinde isyan etti.

"KENDİMİZİ AFFETTİRECEĞİZ"

Hürriyet'in haberine göre tepkiler esnasında kaptan Mert Günok, Jonas Svensson, Gedson Fernandes ve Ciro Immobile, taraftarlarla konuşmaya geldi. Tesis önünde toplanan kalabalıktan bir kişi söz alarak, "Yönetim parasal tüm sorunları çözdü, neden oynamıyorsunuz?" şeklinde isyan etti.

Bu sözler sonrasında kaptan Mert Günok, taraftarlardan özür dileyerek, "Bir yorgunluk var, Norveç'te moral ve motivasyon olarak düşüş yaşadık. Çıkış yakalayacağız." dedi.

Takımın gol yükünü sırtlanan Ciro Immobile ise taraftarlara, "Kendimizi affettireceğiz, sabredin." ifadelerini kullandı.