  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaşlı taraftarlardan protesto! Oyuncular sakinleştirdi

Beşiktaşlı taraftarlardan protesto! Oyuncular sakinleştirdi

Adana deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından Beşiktaş taraftarları, kulübün tesislerine giderek protesto gerçekleştirdi. Taraftarları sakinleştirmek ve açıklama yapmak için futbolcular devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2024 Salı 16:24
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaşlı taraftarlardan protesto! Oyuncular sakinleştirdi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor'a deplasmanda 2-1 kaybetti. Adana Demirspor'un bu sezon ilk galibiyetini Beşiktaş karşısında alması, kulüpteki kötü gidişattan rahatsız olan taraftarlar için bardağı taşıran son damla oldu.

Maçın ardından 17 Aralık Salı günü siyah beyazlı taraftarlar, kulüpteki durumu protesto etmek adına Nevzat Demir Tesisleri'ne gitti ve kendilerini karşılayan futbolculara "Neden oynamıyorsunuz?" şeklinde isyan etti.

"KENDİMİZİ AFFETTİRECEĞİZ"

Hürriyet'in haberine göre tepkiler esnasında kaptan Mert Günok, Jonas Svensson, Gedson Fernandes ve Ciro Immobile, taraftarlarla konuşmaya geldi. Tesis önünde toplanan kalabalıktan bir kişi söz alarak, "Yönetim parasal tüm sorunları çözdü, neden oynamıyorsunuz?" şeklinde isyan etti.

Bu sözler sonrasında kaptan Mert Günok, taraftarlardan özür dileyerek, "Bir yorgunluk var, Norveç'te moral ve motivasyon olarak düşüş yaşadık. Çıkış yakalayacağız." dedi.

Takımın gol yükünü sırtlanan Ciro Immobile ise taraftarlara, "Kendimizi affettireceğiz, sabredin." ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'den G.Saray'a: Ayrıcalık istiyorsunuz
Konyaspor - Karacabey Bld. | CANLI
DİĞER
Son dakika haberi: Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu o pozisyonları yorumladı! Hakemin kararları doğru muydu?
CIA ajanı Michael Rubin'den Başkan Erdoğan ve Mehmetçik'e küstah tehdit: ABD Suriye'de Türkleri öldürmeye hazırlanmalı
G.Saray'a kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti...
F.Bahçe'den stoper operasyonu! 62 milyon Euro'luk takviye
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaşlı taraftarlardan protesto! Beşiktaşlı taraftarlardan protesto! 16:24
Trabzonspor'dan MHK'ya istifa çağrısı! Trabzonspor'dan MHK'ya istifa çağrısı! 16:20
F.Bahçe'den G.Saray'a: Ayrıcalık istiyorsunuz F.Bahçe'den G.Saray'a: Ayrıcalık istiyorsunuz 16:03
G.Saray'a kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti... G.Saray'a kötü haber! Muslera'nın yerine gelecekti... 15:58
Ziraat Türkiye Kupası'nda davetsiz misafir Ziraat Türkiye Kupası'nda davetsiz misafir 15:06
Konyaspor - Karacabey Bld. | CANLI Konyaspor - Karacabey Bld. | CANLI 14:57
Daha Eski
G.Saray'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı G.Saray'da Kayserispor maçı hazırlıkları başladı 14:53
Mou'nun memleketinden savunmacı takviyesi! Mou'nun memleketinden savunmacı takviyesi! 14:43
Monaco - PSG maçı ne zaman? Monaco - PSG maçı ne zaman? 14:07
Espanyol - Valencia maçı ne zaman? Espanyol - Valencia maçı ne zaman? 14:03
Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman? Villarreal - Rayo Vallecano maçı ne zaman? 13:58
G.Saray'dan Dybala için resmi açıklama! G.Saray'dan Dybala için resmi açıklama! 13:52