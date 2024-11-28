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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan istifa yanıtı

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan istifa yanıtı

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika BJK spor haberi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 23:20 Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 00:17
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'tan istifa yanıtı

UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybeden Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"ÇOK ÜZÜCÜ BİR MAÇ"

Çok üzücü bir maç. Çok zor. İlk yarıda iyi oynamadık. Rakip daha iyi başlamadı. Gabriel'i sakatlıktan erken kaybettik. Rafa ile geçişten gol bulup 1-1'i yakaladık. İlk yarının sonunda gol yememeliydik, basit ve yumuşak oldu. Devre arası Felix'i ağrısı nedeniyle aldık. Sonra momentum değişti ve 3'üncü golü yedik. Çok üzgünüz.

"HEPİMİZ İÇİN HAYAL KIRIKLIĞI"

Şu an tabii en iyi anlarımızı yaşamıyoruz. Hepimiz için hayal kırıklığı, benim için de... İyi performans göstermiyorum. Üzücü. Bu anlarda eleştiri olacak. Futbol bu.

"ŞARTLAR HERKES İÇİN AYNIYDI"

Şartlar herkes için aynıydı. Bu durumu değiştiremeyiz. Hangi stadyumda oynamaktan bağımsız olarak başka ülkede oynamak bahane olamaz. Ancak, buna karar veren biz değiliz.

"İLK YARIDAKİ OYUN BİRAZ KORKAKTI"

Normalde olması gereken Beşiktaş bu değil. Son haftalardaki süreç, oyuncular üzerinde etkili olmuştur. Benim için direkt bir sebep göstermek zor. İlk yarıdaki oyun, biraz korkaktı. Temposuzdu. Mücadele yoktu. İkinci yarı biraz daha iyiydi ama Beşiktaş'ın olması gereken standartta değildi.

İSTİFA BEKLENTİLERİNE YANIT

Performans olmadığında ve maç kazanmadığınızda eleştiriler olur. Benim için de zor bir durum. Bunun değiştirmenin tek yolu maç kazanmaktır. Olmazsa, pozitif olmayacaktır. Yaşadığım en iyi anları yaşamıyorum. Hoca olarak daha kötü anları yaşadım. Ben pes etmeyen biriyim. Bu durumu değiştirmek için elimden geleni yapacağım.

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